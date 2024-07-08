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Украинская бригада арбитров обслужит матч квалификации женского Евро-2025

Женский футбол

Главной судьей поединка назначили Кристину Козорог

Украинская бригада арбитров обслужит матч квалификации женского Евро-2025

Фото: УАФ

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Украинская бригада арбитров будет работать на матче квалификационного раунда женского Евро-2025 в Лиге С (4 группа) Болгария - Казахстан. Об этом информирует УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.

Главным рефери выступит Кристина Козорог. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Александра Вдовина. Обязанности четвертого судьи будет исполнять Анастасия Романюк.

Поединок состоится 16 июля в Софии и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Анастасия Романюк Марина Стрелецкая Кристина Козорог
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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