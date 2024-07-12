"Перегореть не можем". Коуч женской сборной Украины - о решающих играх в группе отбора Евро

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал подготовку к заключительным матчам групповой стадии отбора на женское Евро-2025.

12 и 16 июля сине-желтых ожидают поединки с Косово и Хорватией соответственно.

"Поехали в Скопье, перед этим тренировались в Жешуве. Все идет по плану. Есть микроповреждения, проблемы [у игроков], но готовимся. Травма Панцулаи? Это было еще в конце того сбора. Не восстановилась.

Задача? Как всегда, побеждать. Отдать все знания и силы, чтобы выиграть и выйти [в плей-офф отбора] чемпионата Европы.

Соперницы? Ожидаем от Косова игры в пять защитниц. Но две команды примерно однотипны в том смысле, что сбивают темп фолами. И ожидают свой шанс со стандартов и быстрых [контратак]. Наша задача - ускорять игру и делать быстрые переходы из обороны в атаку. Что-то изменилось по сравнению с первыми встречами? Такая же вязкая игра, что у хорваток, что у косоварок. Еще раз говорю: [у них] надежда на стандарты.

Перегореть, наверное, не можем, потому что задача есть, ее надо выполнять. Настраиваем [команду]. Да, когда соперница нас заставляет быстрее играть, мы быстрее действуем с мячом и включаем максимальные скорости.

Перед этими играми [с Косово и Хорватией] говорил девушкам на теоретических занятиях, что не надо подстраиваться под соперниц и их небыструю игру. Надо играть быстро с мячом, как мы умеем. Агрессивнее играть в атаке и реализовывать [моменты]. Именно против тех сборных, которые будут пытаться сбить темп", - сказал Пятенко.