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Украина - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию отбора женского Евро-2025

Женский футбол

Украина - Хорватия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.07.2024 ⋇ Женский футбол онлайн на UA-Футбол "

Украина - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию отбора женского Евро-2025

Колаж - УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины заканчивает групповой этап отбора к Евро-2025 Для того, чтобы занять второе место в группе и иметь лучшие позиции при жеребьевке плей-офф, украинкам нужно победить Хорватию.

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Матч состоится во вторник, 16-го июля, в 20:00. Смотреть видеотрансляцию можно на Суспільне Спорт и YouTube-канал УАФ.

Отбор к женскому Евро-2025

Украина 20:00 Хорватия

Видеотрансляция - Суспільне Спорт, YouTube

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Трансляція матчу Україна - Хорватія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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