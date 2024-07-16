Украина - Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию отбора женского Евро-2025

Женская сборная Украины заканчивает групповой этап отбора к Евро-2025 Для того, чтобы занять второе место в группе и иметь лучшие позиции при жеребьевке плей-офф, украинкам нужно победить Хорватию.

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Матч состоится во вторник, 16-го июля, в 20:00. Смотреть видеотрансляцию можно на Суспільне Спорт и YouTube-канал УАФ.

Отбор к женскому Евро-2025

Украина 20:00 Хорватия

Видеотрансляция - Суспільне Спорт, YouTube