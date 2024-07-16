Источник: В случае возвращения в УПЛ Минай будет играть домашние матчи не в Закарпатье
Здесь проблемы с освещением
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сейчас существует вариант, что "Минай" продолжит свои выступления в УПЛ – закарпатцы могут заменить в Лиге "Днепр-1", который имеет финансовые проблемы.
Если это случится, то "Минай" будет играть домашние матчи не в Закарпатье, сообщает ТаТоТаке. Ни домашняя арена в Минае, ни стадион в Ужгороде не готовы к матчам элиты.
"Минай" прорабатывает несколько вариантов со стадионом на западной Украине. Ранее сообщалось, что закарпатцы могут делить домашний стадион с львовскими "Карпатами".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Игорь Семйон
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жека-киев (биг виладж)
16.07.2024 в 13:45
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