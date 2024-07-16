Источник: В случае возвращения в УПЛ Минай будет играть домашние матчи не в Закарпатье

Сейчас существует вариант, что "Минай" продолжит свои выступления в УПЛ – закарпатцы могут заменить в Лиге "Днепр-1", который имеет финансовые проблемы.

Если это случится, то "Минай" будет играть домашние матчи не в Закарпатье, сообщает ТаТоТаке. Ни домашняя арена в Минае, ни стадион в Ужгороде не готовы к матчам элиты.

"Минай" прорабатывает несколько вариантов со стадионом на западной Украине. Ранее сообщалось, что закарпатцы могут делить домашний стадион с львовскими "Карпатами".