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Источник: В случае возвращения в УПЛ Минай будет играть домашние матчи не в Закарпатье

Женский футбол

Здесь проблемы с освещением

Источник: В случае возвращения в УПЛ Минай будет играть домашние матчи не в Закарпатье

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Сейчас существует вариант, что "Минай" продолжит свои выступления в УПЛ – закарпатцы могут заменить в Лиге "Днепр-1", который имеет финансовые проблемы.

Если это случится, то "Минай" будет играть домашние матчи не в Закарпатье, сообщает ТаТоТаке. Ни домашняя арена в Минае, ни стадион в Ужгороде не готовы к матчам элиты.

"Минай" прорабатывает несколько вариантов со стадионом на западной Украине. Ранее сообщалось, что закарпатцы могут делить домашний стадион с львовскими "Карпатами".

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ФК Минай
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
16.07.2024 в 13:45
Грали,і не тільки Минай, все було норм. Тут повилазили великі начяльніки, ті самі шо влаштували цирк з Дніпром, і там в них все прийнятно, а в закарпатті у них же великі проблеми - грати не можна))) у.бки
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
16.07.2024 в 13:45
Грали,і не тільки Минай, все було норм. Тут повилазили великі начяльніки, ті самі шо влаштували цирк з Дніпром, і там в них все прийнятно, а в закарпатті у них же великі проблеми - грати не можна))) у.бки
Ответить
0
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