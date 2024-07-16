Женская сборная Украины обыграла Хорватию. Обе команды со 2-го и 3-го мест в группе вышли в плей-офф отбора Евро-2025

Женская сборная Украины провела свой заключительный матч в группе квалификации отбора к Евро-2025. Наши девушки сыграли с Хорватией.

Обе команды уже забронировали за собой 2 и 3 место в группе, которые давали право прохода в плей-офф. Борьба за 3 очка была номинальной, 2-е место давало лишь возможные преференции при жеребьевке.

В итоге, наши девушки более серьезно подготовились к матчу и смогли в течении 5 минут первого тайма забить два гола.

После перерыва хорватки пытались отыграться, но оборона сборной Украины сыграла безошибочно.

2:0, сборная Украины со второго места в группе вышла в плей-офф турнира, как и Хорватия – со второго, а Уэльса – с первого.

Плей-офф раунд отбора будет разбит на два этапа. Жеребьевка стыковых матчей пройдет 19 июля. Она определит пары двухраундовых двухматчевых противостояний, в которых 28 команд определят семь последних участников женского ЕВРО-2025 в Швейцарии.

Украина – Хорватия 2:0

Голы: Корсун (31), Кравчук (35)

Украина: Келюшик, Корсун, Апанащенко (Котик, 90+2), Шматко, Басанская, Химич, Петрик (Молодюк, 83), Андрухив, Калинина (Семкин, 83), Овдийчук (Глущенко, 74), Кравчук (Козлова, 46)