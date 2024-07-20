Женская сборная Украины узнала соперниц в плей-офф квалификации Евро
Матчи состоятся во второй половине осени
Фото: пресслужба УАФ
Завершилась жеребьевка плей-офф отборочного этапа континентального первенства. По итогам процедуры, в первом раунде "сине-желтые" будут играть с Турцией.
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На следующем этапе национальная команда будет бороться за путевку на ЧЕ с победительницей пары Греция – Бельгия. Напомним, что на предыдущей стадии квалификации Украина финишировала второй в группе 4 (11 очков).
Отметим, что "сине-желтые" выступали на женском Евро еще в 2009 году. Тогда футболистки заработали 3 балла и этого оказалось достаточным только для последней позиции в группе.
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