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Женская сборная Украины узнала соперниц в плей-офф квалификации Евро

Женский футбол
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Матчи состоятся во второй половине осени

Женская сборная Украины узнала соперниц в плей-офф квалификации Евро

Фото: пресслужба УАФ

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Завершилась жеребьевка плей-офф отборочного этапа континентального первенства. По итогам процедуры, в первом раунде "сине-желтые" будут играть с Турцией.

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На следующем этапе национальная команда будет бороться за путевку на ЧЕ с победительницей пары Греция – Бельгия. Напомним, что на предыдущей стадии квалификации Украина финишировала второй в группе 4 (11 очков).

Отметим, что "сине-желтые" выступали на женском Евро еще в 2009 году. Тогда футболистки заработали 3 балла и этого оказалось достаточным только для последней позиции в группе.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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