Тренер женской сборной Украины: Надо будет учесть каждую мелочь, потому что настраиваемся только на победу
Поделился своими ожиданиями
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился своими ожиданиями от предстоящего осеннего противостояния против сборной Турции.
"Нам достался серьезный оппонент. Сборная Турции с каждым сезоном добавляет, вот и на групповом этапе текущего отбора Евро-2025 уступила в Лиге В только Швейцарии, опередив Венгрию и Азербайджан. Этот прогресс можно прежде всего объяснить ростом уровня чемпионата Турции, где большинство клубов уже могут усилиться качественными легионерами, и это способствует конкуренции.
Вот почему нужно очень серьезно отнестись к команде Турции. Нам может пригодиться то, что сезон в Украине стартует на месяц раньше, поэтому проблем с игровой практикой у моих подопечных не должно быть. Надеюсь, что удастся провести и полноценный этап подготовки. Надо будет учесть каждую мелочь, потому что настраиваемся только на победу", — сказал Пятенко.
Напомним, 19 июля в Швейцарии состоялась жеребьевка двух раундов плей-офф отбора Евро-2025 среди женских сборных. В первом раунде украинские футболистки сыграют против сборной Турции, первая игра пройдет 23 октября.
Популярное сейчас
- ТаТоТаке: Вратарь Карпат в ближайшее время присоединится к Вересу
- Ирина Фарион умерла в больнице
- Арсенал хотел бы подписать Забарного до старта сезона - ЗМІ
- Источник: В случае возвращения в УПЛ Минай будет играть домашние матчи не в Закарпатье
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Штутгарт уже нашел замену своему лучшему бомбардиру, который перешел в Боруссию Д