Тренер женской сборной Украины: Надо будет учесть каждую мелочь, потому что настраиваемся только на победу

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился своими ожиданиями от предстоящего осеннего противостояния против сборной Турции.

"Нам достался серьезный оппонент. Сборная Турции с каждым сезоном добавляет, вот и на групповом этапе текущего отбора Евро-2025 уступила в Лиге В только Швейцарии, опередив Венгрию и Азербайджан. Этот прогресс можно прежде всего объяснить ростом уровня чемпионата Турции, где большинство клубов уже могут усилиться качественными легионерами, и это способствует конкуренции.

Вот почему нужно очень серьезно отнестись к команде Турции. Нам может пригодиться то, что сезон в Украине стартует на месяц раньше, поэтому проблем с игровой практикой у моих подопечных не должно быть. Надеюсь, что удастся провести и полноценный этап подготовки. Надо будет учесть каждую мелочь, потому что настраиваемся только на победу", — сказал Пятенко.