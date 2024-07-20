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Тренер женской сборной Украины: Надо будет учесть каждую мелочь, потому что настраиваемся только на победу

Женский футбол

Поделился своими ожиданиями

Тренер женской сборной Украины: Надо будет учесть каждую мелочь, потому что настраиваемся только на победу

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился своими ожиданиями от предстоящего осеннего противостояния против сборной Турции.

"Нам достался серьезный оппонент. Сборная Турции с каждым сезоном добавляет, вот и на групповом этапе текущего отбора Евро-2025 уступила в Лиге В только Швейцарии, опередив Венгрию и Азербайджан. Этот прогресс можно прежде всего объяснить ростом уровня чемпионата Турции, где большинство клубов уже могут усилиться качественными легионерами, и это способствует конкуренции.

Вот почему нужно очень серьезно отнестись к команде Турции. Нам может пригодиться то, что сезон в Украине стартует на месяц раньше, поэтому проблем с игровой практикой у моих подопечных не должно быть. Надеюсь, что удастся провести и полноценный этап подготовки. Надо будет учесть каждую мелочь, потому что настраиваемся только на победу", — сказал Пятенко.

Напомним, 19 июля в Швейцарии состоялась жеребьевка двух раундов плей-офф отбора Евро-2025 среди женских сборных. В первом раунде украинские футболистки сыграют против сборной Турции, первая игра пройдет 23 октября.

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Владимир Пятенко Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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