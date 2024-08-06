Сегодня начинается женский чемпионат Украины сезона-2024/25
Высшая лига
Фото: womensfootball.com.ua
6 августа начинается новый сезон в украинском женском футболе. Именно в этот день стартует чемпионат Украины по футболу среди женских клубов Высшей лиги сезона 2024/25.
Формат нового сезона останется без изменений - 12 команд, которые сыграют в два этапа. Хотя сейчас на сайте по факту их 11.
Из элитного дивизиона вылетел "Мариуполь". "Пантеры" в переходных матчах обыграли "Минай" и сохранили место. А вот "Верес" уступил "Оболони" из Первой лиги. Ровенчанки, к слову, расформировали свою команду.
"Днепр-1" не был готов участвовать в чемпионате и следом за основной командой, прекратил финансирование юношеской и женской. Хотя, что интересно, на сайте днепровский клуб все еще числится участником среди 12-ти команд Высшей лиги. И в 1-м туре днепрянки должны были играть с "Колосом".
"Динамо" расформировало свою женскую команду, подписав сотрудничество с "Ладомиром" из Владимира. "Полесье" пробилось в Высшую лигу не благодаря спортивному принципу. Житомирянки получили такое право как раз заменив расформированное "Динамо". "Систерс" - чемпион Первой лиги, одесская команда была основана в 2023 году.
"Ворскла" завоевала золотые медали, а "Колос" получил бронзу. Именно эти две команды будут представлены в женской Лиги чемпионов. Полтавчанки начнут на первом этапе Пути чемпионов и сыграют с латвийской "РФШ" (4 сентября). В случае успеха "зелено-белые" сойдутся с победителем пары "Ференцварош" - "Флора" (7 сентбря).
"Колос" сыграет в первом раунде Пути представителей лиг. Соперником ковалевского клуба будет нидерландский "Аякс" (4 сентября). В случае прохода в финал за путевку во второй этап украинки встретятся с победителями пары "Брондбю" - "Фиорентина" (7 сентября). Для женской команды из Ковалевки это будет историческое участие в еврокубках.
"Металлист 1925" был близок попасть в тройку, но этому помешала череда ничьих. "Кривбасс" завершил сезон в топ-3, "Ладомир" финишировал 6, а "ЭМС-Подолье" - 9-м.
С расписанием 1-го тура можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25
1-й этап. 1-й тур
6 августа (вторник)
"ЭМС-Подолье" - "Металлист 1925" 12:00
7 августа (среда)
"Систерс" - "Оболонь" 10:00
"Шахтер" - "Ладомир" 11:00
"Ворскла" - "Кривбасс" 12:00
"Пантеры" - "Полесье" 16:00
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