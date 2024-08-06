Сегодня начинается женский чемпионат Украины сезона-2024/25

6 августа начинается новый сезон в украинском женском футболе. Именно в этот день стартует чемпионат Украины по футболу среди женских клубов Высшей лиги сезона 2024/25.

Формат нового сезона останется без изменений - 12 команд, которые сыграют в два этапа. Хотя сейчас на сайте по факту их 11.

Из элитного дивизиона вылетел "Мариуполь". "Пантеры" в переходных матчах обыграли "Минай" и сохранили место. А вот "Верес" уступил "Оболони" из Первой лиги. Ровенчанки, к слову, расформировали свою команду.

"Днепр-1" не был готов участвовать в чемпионате и следом за основной командой, прекратил финансирование юношеской и женской. Хотя, что интересно, на сайте днепровский клуб все еще числится участником среди 12-ти команд Высшей лиги. И в 1-м туре днепрянки должны были играть с "Колосом".

"Динамо" расформировало свою женскую команду, подписав сотрудничество с "Ладомиром" из Владимира. "Полесье" пробилось в Высшую лигу не благодаря спортивному принципу. Житомирянки получили такое право как раз заменив расформированное "Динамо". "Систерс" - чемпион Первой лиги, одесская команда была основана в 2023 году.

"Ворскла" завоевала золотые медали, а "Колос" получил бронзу. Именно эти две команды будут представлены в женской Лиги чемпионов. Полтавчанки начнут на первом этапе Пути чемпионов и сыграют с латвийской "РФШ" (4 сентября). В случае успеха "зелено-белые" сойдутся с победителем пары "Ференцварош" - "Флора" (7 сентбря).

"Колос" сыграет в первом раунде Пути представителей лиг. Соперником ковалевского клуба будет нидерландский "Аякс" (4 сентября). В случае прохода в финал за путевку во второй этап украинки встретятся с победителями пары "Брондбю" - "Фиорентина" (7 сентября). Для женской команды из Ковалевки это будет историческое участие в еврокубках.

"Металлист 1925" был близок попасть в тройку, но этому помешала череда ничьих. "Кривбасс" завершил сезон в топ-3, "Ладомир" финишировал 6, а "ЭМС-Подолье" - 9-м.

С расписанием 1-го тура можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 1-й тур

6 августа (вторник)

"ЭМС-Подолье" - "Металлист 1925" 12:00

7 августа (среда)

"Систерс" - "Оболонь" 10:00

"Шахтер" - "Ладомир" 11:00

"Ворскла" - "Кривбасс" 12:00

"Пантеры" - "Полесье" 16:00