Женский чемпионат. Металлист 1925 и Ворскла забили по 9 голов в ворота соперниц

На этой неделе стартовал розыгрыш женского чемпионата Украины по футболу Высшей лиги сезона 2024/25. И 1-й тур порадовал болельщиков яркими матчами.

"Металлист 1925" начал сезон с разгромной победы над "ЭМС-Подольем" со счетом 9:0. Харьковчанки убили интригу еще в середине первого тайма, отправив в ворота винничанок четыре мяча. Во второй половине игры голевая феерия продолжилась, и харьковская команда реализовала еще пять моментов. Особенно стоит отметить хет-трик Елизаветы Молодюк.

Вторым результативным поединком стало противостояние "Ворсклы" и "Кривбасса". При чем игра завершилась тоже 9:0. В этой паре сильнее оказались "зелено-белые". Полтавчанки обеспечили комфортный счет еще за первую 45-ти минутку, забив четыре гола. После перерыва рисунок игры не изменился. Криворожский клуб умудрился пропустить еще пять мячей. И возможно, результат встречи удивил, поскольку в минувшей кампании "Кривбасс" еще был в топ-3. Возможно это связано с тем, что команда из Кривого Рога отпустила своих лидеров. Например, Даяна Семкив и Виолетта Тян перешли в "Колос", а Полина Янчук в "Ворсклу".

Не менее интересным выдалась битва новичков в Одессе между "Систерс" и "Оболонью". Хозяйки поля взяли ход игры в свои руки и уже на 12-й минуте открыли счет. Спустя 6 минут одесситки удвоили свое преимущество. После перерыва отставание в счете сократилось...хоть и ненадолго. На 56-й минуте защитница "Систерс" Амариэль Сонкенг оформила автогол, но сумела реабилитироваться и на 80-й минуте уже забила в чужие ворота. Финальную точку в поединке поставила Ольга Бойченко - 4:1.

"Шахтер" на своем поле встречался с "Ладомиром". Команды обменялись голами в каждом из таймов, и поединок завершился со счетом 2:2. В составе клуба из Владимира дубль оформила Юлия Стец.

"Пантеры" принимали новичка лиги, "Полесье". Первого гола болельщикам пришлось ждать долго - взятие ворот произошло только в концовке первого тайма. Отличиться удалось житомирянкам. Для житомирского клуба это также исторический гол в Высшей лиги. Автором забитого мяча стала Татьяна Триль. После перерыва уманчанки сумели восстановить равновесие усилиями капитана Оксаны Билокур. Но "Полесью" не удалось удержать хотя бы ничью и вышеупомянутая Билокур поразила ворота гостей еще один раз, записав на свой счет дубль. Как следствие, "Пантеры" одержали победу со счетом 2:1. К слову, по итогам прошлого сезона именно Билокур стала лучшим бомбардиром команды.

Футболистки "Колоса" 1-й тур пропустили, поскольку по расписанию у них должна была быть игра с "Днепром-1".

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 1-й тур

6 августа (вторник)

"ЭМС-Подолье" - "Металлист 1925" 0:9

7 августа (среда)

"Систерс" - "Оболонь" 4:1

"Шахтер" - "Ладомир" 2:2

"Ворскла" - "Кривбасс" 9:0

"Пантеры" - "Полесье" 2:1