Женский чемпионат. Кривбасс против Полесья, Ворскла - Колос и другие матчи

Второй тур чемпионата Украины среди женских команд начнется и завершится в один день - 14 августа. При чем четыре игры начнутся в одинаковое время - в 11:00. И лишь один поединок начнется на час позже.

"Ладомир" на своем поле примет "Систерс". Обе команды довольно неплохо начали сезон. Волынянки в 1-м туре расписали ничью с "Шахтером" (2:2), а одесситки разгромили "Оболонь" (4:1). В турнирной таблице соперниц разделяет три пункта.

"ЭМС-Подолье" отправится в гости к "Оболони". У этих клубов мало причин для позитивного настроя. Винничанки потерпели сокрушительное фиаско, пропустив 9 сухих голов от "Металлиста 1925". Киевлянки, в свою очередь, уступили "Систерс" (1:4). Киевский коллектив находится выше винницкого за счет дополнительных показателей.

"Металлист 1925" сыграет в родных стенах с "Пантерами". В стартовом туре харьковчанки уверенно разобрались с "ЭМС-Подольем" (9:0), а уманчанки вырвали победу над "Полесьем" (2:1). Ранее эти команды встречались между собой один раз: в 1-м этапе сезона 2023/24. Тогда была зафиксирована победа харьковского клуба 3:0, который на тот момент еще выступал под старым названием - "Жилстрой-1".

"Кривбасс" проведет домашнюю игру против "Полесья". Криворожский и житомирский клубы пребывают не в самом хорошем расположении духа. Соперницы в первом туре потеряли очки. Криворожанки неожиданно потерпели разгромное поражение в игре с "Ворсклой" (0:9), а житомирянки проиграли "Пантерам" (1:2).

"Ворскла" и "Колос" будут закрывать программу тура. Полтавчанкам удалось всухую обыграть "Кривбасс" (9:0), а ковалевский коллектив пропустил тур не по своей воли. По расписанию у них должна была быть игра с "Днепром-1", который фактически прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

"Шахтер" проведет товарищеский поединок вместо отмененного матча с "Днепром-1". По словам наставника донецкого клуба Романа Заева, есть предварительная договоренность с представителем Первой лиги "Атексом".

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 2-й тур

14 августа (среда)

"Ладомир" - "Систерс" 11:00

"Оболонь" - "ЭМС-Подолье" 11:00

"Металлист 1925" - "Пантеры" 11:00

"Кривбасс" - "Полесье" 11:00

"Ворскла" - "Колос" 12:00