Женский чемпионат. Историческая победа Полесья, успех Металлиста 1925 и поражение Оболони

14 августа состоялись матчи 2-го тура чемпионата Украины среди женских клубов Высшей лиги. "Ладомир" на своем поле играл против "Систерс". Первая половина игры завершилась без голов. И только под занавес противостояния, свой момент удалось реализовать гостям. На 81-й минуте отличилась Амариэль Сонкенг. До конца поединка цифры на табло не изменились и арбитр зафиксировал минимальную победу одесситок - 1:0.

"ЭМС-Подолье" на выезде играл против "Оболони". Команды долго не могли распечатать ворота друг друга. Перед уходом в раздевалку винничанки дважды забили: отличились Анна Смеречинская и Елена Марценюк. На экваторе второго тайма гости снова были впереди. Однако на этом голы не закончились. Киевлянки смогли сократить отставание в счете до двух мячей, но этого было мало, чтобы хотя бы вырвать ничью - 2:3.

"Металлист 1925" в домашнем поединке встречался с "Пантерами". Первого гола пришлось ждать аж под конец первого тайма, когда Кристине Алексанян вывела харьковчанок вперед. Во второй 45-ти минутке хозяйки поля закатили еще два мяча в ворота уманчанок и установили окончательный счет 3:0.

"Полесье" гостило у "Кривбасса". Матч начался с задержкой почти в полчаса из-за воздушной тревоги в Кривом Роге. Хозяева поля первыми повели в счете, после того, как на 36-й минуте отличилась Милена Иванченко. Перерыв пошел на пользу гостям, ведь во втором тайме житомирский клуб совершил фантастический камбек. Главной героиней стала Татьяна Триль, которая оформил дубль и принесла своей команде первую победу в Высшей лиги 2:1. Также стоит отметить, что Триль забила во втором матче кряду.

Игровую программу закрывали в Полтаве, где "Ворскла" принимала "Колос". Эту встречу можно даже считать принципиальной, поскольку совсем скоро обе эти команды будут представлять Украину в Лиге чемпионов. Первый тайм противостояния прошел без забитых мячей. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый полтавчанками на 75-й минуте: свой момент реализовала Екатерина Корсун. В результате минимальная победа "Ворсклы" - 1:0.

Матчи 3-го тура пройдут 21 и 22 августа.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 2-й тур

14 августа (среда)

"Ладомир" - "Систерс" 0:1

"Оболонь" - "ЭМС-Подолье" 2:3

"Металлист 1925" - "Пантеры" 3:0

"Кривбасс" - "Полесье" 1:2

"Ворскла" - "Колос" 1:0