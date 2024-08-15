Определились все участники Кубка Украины среди женских команд

Стали известны все участники нового розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских клубов сезона- 2024/2025.

31-й розыгрыш национального кубка начнется с предварительного этапа, участие в котором примут 7 клубов Высшей лиги и 1 коллектив Первой лиги. Еще четыре представителя высшего дивизиона, которые по итогам выступлений в прошлом сезоне заняли высшие места, начнут свои выступления с 1/4 финала.

На первом этапе проводится слепая (случайная) жеребьевка. Хозяином поля будет команда, выступающая в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке.

Все этапы Кубка Украины состоят из одного матча.

Состав участников. Кубок Украины 2024/2025

Предварительный этап

Шахтер (г. Донецк)

Ладомир (г. Владимир, Волынская область)

ЭМС-Подолье (г. Винница)

Пантеры (г. Умань)

Систерс (г. Одесса)

Оболонь (г. Киев)

Полесье (г. Житомир)

Надбужье (г. Буск)

По итогам предварительного этапа, победители попадают в четвертьфинал, где их будут ждать четыре лучших коллектива прошлого сезона.

Участники 1/4 финала

Ворскла (г. Полтава)

Колос (с. Ковалевка)

Кривбасс (г. Кривой Рог)

Металлист 1925 (г. Харьков)

Базовые даты:

Предварительный этап - 11 сентября 2024 года

1/4 финала - 16 ноября 2024 года