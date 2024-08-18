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Женская сборная Украины примет участие в квалификации Евро-2025. Известно, с кем будет играть и когда

Женский футбол
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Последний раз женская сборная Украины играла на чемпионате Европы в 2009 году

Женская сборная Украины примет участие в квалификации Евро-2025. Известно, с кем будет играть и когда

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины будет играть в плей-офф квалификации чемпионата Европы 2025 года по футболу.

Отмечается, что женская сборная Украины в первом из двух раундов квалификации проведет два матча со сборной Турции. Поединки пройдут 25 октября в Турции, а уже 29 октября номинальными хозяевами будет женская сборная Украины.

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Добавим, что победитель пары сразится за выход в основную часть Евро-2025 с Бельгией или Грецией.

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Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
Sport-Express.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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