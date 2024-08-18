Женская сборная Украины примет участие в квалификации Евро-2025. Известно, с кем будет играть и когда

Женская сборная Украины будет играть в плей-офф квалификации чемпионата Европы 2025 года по футболу.

Отмечается, что женская сборная Украины в первом из двух раундов квалификации проведет два матча со сборной Турции. Поединки пройдут 25 октября в Турции, а уже 29 октября номинальными хозяевами будет женская сборная Украины.

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Добавим, что победитель пары сразится за выход в основную часть Евро-2025 с Бельгией или Грецией.