Состоялась жеребьевка 1-го раунда Кубка Украины среди женщин

Сегодня, 20 августа в помещении Дома футбола состоялась жеребьевка предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских клубов сезона-2024/2025.

Участие в нем примут семь клубов Высшей лиги и один коллектив Первой лиги. Еще четыре представителя высшего дивизиона, которые по итогам прошлого сезона заняли высшие места, начнут свои выступления с 1/4 финала.

На этом этапе проводилась слепая (случайная) жеребьевка. Хозяином поля будет команда, выступающая в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке.

Кубок Украины-2024/2025 среди женщин. Предварительный этап

"Оболонь" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)

"Пантеры" (Умань) - "Полесье" (Житомир)

"Надбужье" (Буск) - "Систерс" (Одесса)

"ЭМС-Подолье" (Винница) - "Ладомир" (Владимир)

Все этапы Кубка Украины состоят из одного матча. По итогам предварительного этапа победители попадут в четвертьфинал, где их будут ждать четыре лучших коллектива прошлого сезона.

Участники 1/4 финала

"Ворскла" (Полтава)

"Колос" (Ковалевка)

"Кривбасс" (Кривой Рог)

"Металлист 1925" (Харьков)

Базовые даты:

Предварительный этап - 11 сентября 2024 года.

1/4 финала - 16 ноября 2024 года.