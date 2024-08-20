Состоялась жеребьевка 1-го раунда Кубка Украины среди женщин
"Оболонь" сыграет против "Шахтера"
Фото: womensfootball.com.ua
Сегодня, 20 августа в помещении Дома футбола состоялась жеребьевка предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских клубов сезона-2024/2025.
Участие в нем примут семь клубов Высшей лиги и один коллектив Первой лиги. Еще четыре представителя высшего дивизиона, которые по итогам прошлого сезона заняли высшие места, начнут свои выступления с 1/4 финала.
На этом этапе проводилась слепая (случайная) жеребьевка. Хозяином поля будет команда, выступающая в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке.
Кубок Украины-2024/2025 среди женщин. Предварительный этап
- "Оболонь" (Киев) - "Шахтер" (Донецк)
- "Пантеры" (Умань) - "Полесье" (Житомир)
- "Надбужье" (Буск) - "Систерс" (Одесса)
- "ЭМС-Подолье" (Винница) - "Ладомир" (Владимир)
Все этапы Кубка Украины состоят из одного матча. По итогам предварительного этапа победители попадут в четвертьфинал, где их будут ждать четыре лучших коллектива прошлого сезона.
Участники 1/4 финала
"Ворскла" (Полтава)
"Колос" (Ковалевка)
"Кривбасс" (Кривой Рог)
"Металлист 1925" (Харьков)
Базовые даты:
Предварительный этап - 11 сентября 2024 года.
1/4 финала - 16 ноября 2024 года.
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