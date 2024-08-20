Женский чемпионат. Шахтер примет Ворсклу, а Полесье сыграет с Металлистом 1925

Третий тур высшей лиги Украины среди женских команд пройдет посреди недели. Отроется он в среду поединком между "Шахтером" и "Ворсклой". Полтавчанки в минувшем туре минимально обыграли "Колос" (1:0) и располагаются на 2-й строчке. Дончанки, в свою очередь, не играли из-за отмененного матча с "Днепром-1". Несмотря на это, на старте чемпионата, донецкому клубу удалось сыграть вничью с "Ладомиром" (2:2). В турнирной таблице соперниц разделяет 5 очков.

"Полесье" на своем поле встретится с "Металлистом 1925". Для харьковчанок успешно складывается старт сезона - выигрыш над "ЭМС-Подольем" (9:0) и "Пантерами" (3:0). Также стоит отметить надежную оборону харьковского клуба. Житомирянки на прошлой неделе добыли историческую победу в высшей лиги, обыграв "Кривбасс" (2:1). "Металлист 1925" лидирует в турнирной таблице, "Полесье" идет на 5-й позиции.

"Оболонь" отправится в гости к "Пантерам". Киевлянки пока идут без побед и занимают 10-е место. В активе уманчанок 1 победа и 1 поражение. Столичному клубу будет непросто зацепиться за положительный результат на чужом поле. "Пантеры" с 3 пунктами явно будут стремиться в родных стенах навязать серьезный бой.

Неудачно складывается дела и для "Кривбасса". Криворожский клуб проиграл два матча, пропустив 11 голов. У криворожанок будет возможность реабилитироваться в выездном поединке против "Колоса". Команда из Ковалевки туром ранее минимально уступила "Ворскле" (0:1).

"ЭМС-Подолье" в домашней игре будет противостоять "Ладомиру". Команды подходят к этой встречи в разном настроении. У винничанок 1 поражение и 1 победа, в то время, как у волынянок 1 ничья и 1 поражение. И если футболистки "ЭМС-Подолья" пропустили 11 мячей, то их оппонентки всего лишь трижды. Обе команды будут нацелены показать свой лучший футбол.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 3-й тур

21 августа (среда)

"Шахтер" - "Ворскла" 11:00

"Полесье" - "Металлист 1925" 12:00

"Пантеры" - "Оболонь" 16:00

22 августа (четверг)

"Колос" - "Кривбасс" 12:00

"ЭМС-Подолье" - "Ладомир" 15:00