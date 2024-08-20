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Селезнев посетил тренировку женской команды Миная. ВИДЕО

Женский футбол
Обновлено

Евгений принял участие в тренировке

Селезнев посетил тренировку женской команды Миная. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из лучших бомбардиров в истории УПЛ Евгений Селезнев посетил тренировку женской команды "Миная".

Вместе с командой Евгений принял участие в тренировке и ощутил, что такое игра в бескомпромиссный женский футбол.

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Евгений Селезнев ФК Минай
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