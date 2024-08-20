Селезнев посетил тренировку женской команды Миная. ВИДЕО
Евгений принял участие в тренировке
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Один из лучших бомбардиров в истории УПЛ Евгений Селезнев посетил тренировку женской команды "Миная".
Вместе с командой Евгений принял участие в тренировке и ощутил, что такое игра в бескомпромиссный женский футбол.
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