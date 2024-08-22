Женский чемпионат. Колос переиграл Кривбасс, Металлист 1925 разгромил Полесье

Завершились матчи 3-го тура первого этапа женского чемпионата Украины Высшей лиги. "Шахтер" в родных стенах уступил "Ворскле". Счет в поединке был открыт под занавес первого тайма, отличилась Полина Янчук. Во второй половине игры гости удвоили свое преимущество благодаря усилиям Яны Калининой. Хозяйки поля не смогли изменить ситуацию и до конца встречи цифры на табло остались неизменными. Как следствие, победа "Ворсклы" - 2:0.

"Металлист 1925" на выезде обыграл "Полесье". Первая 45-ти минутка выдалась очень результативной для гостей. Нападающая Елизавета Молодюк устроила голевую феерию, оформив хет-трик. Дебютант высшей лиги не справился с таким давлением и в начале второго тайма пропустил еще один гол. В концовке противостояния харьковчанки поставили точку в разгроме - 5:0.

Не наилучшим образом складываются дела и для еще одного новичка - "Оболони". Киевлянки в гостевом матче уступили "Пантерам". Хозяйка повели в счете на экваторе первого тайма - свой момент реализовала Мария Тихонова. До перерыва болельщики не увидели голов. Под занавес игры уманчанки дважды отличились в ворота житомирянок и установили окончательный счет - 3:0.

"Колос" принимал "Кривбасс". Первыми вышли вперед хозяйки - на 41-й минуте гол забила Вероника Андрухив. После перерыва ковалевские футболистки увеличили преимущество усилиями Надежды Куниной. А спустя две минуты еще раз отметилась Андрухив и сняла вопросы относительно победительницы встречи. В результате, 3:0 в пользу "Колоса".

Игровую программу закрывали в Виннице, где "ЭМС-Подолье" принимало "Ладомир". В первом тайме команды голов не забивали. Во второй половине игры винничанки открыли счет. Авторкой забитого стала Анна Смеречинская. Этот мяч оказался единственным в матче. Соответственно, минимальная победа хозяек - 1:0.

4-й тур запланирован на 28 августа.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 3-й тур

21 августа (среда)

"Шахтер" - "Ворскла" 0:2

"Полесье" - "Металлист 1925" 0:5

"Пантеры" - "Оболонь" 3:0

22 августа (четверг)

"Колос" - "Кривбасс" 3:0

"ЭМС-Подолье" - "Ладомир" 1:0