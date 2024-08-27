Женский чемпионат. Металлист 1925 против Кривбасса, Колос сыграет с Шахтером

Четвертый тур чемпионата Украины среди женщин пройдет в один день - в среду. "Систерс" отправится в гости к "Ворскле" в Полтаву. Обе команды подходят к очной встречи в хорошем настроении. У полтавчанок в трех последних играх 3 победы. Одесситки провели два поединка и имеют 6 очков (3-й тур они пропускали из-за снятия с соревнований "Днепра-1"). Ранее эти коллективы между собой не встречались.

"Ладомир" на своем поле сыграет против "Пантер". Волынянки еще не выигрывали в этом сезоне - 1 ничья и 2 поражение. У черкасской команды дела идут куда получше - 2 победы и 1 поражение. Интересно, что у соперниц равное количество пропущенных голов - 4. При этом уманчанки забили на три мяча больше своих оппоненток. "Пантеры" идут на 4-й строчке, "Ладомир" - на 9-й.

"Металлист 1925" сыграет на выезде против "Кривбасса". Для харьковчанок начало сезона удачно складывается. Команда Владимира Пятенко идет на первой строчке таблицы, имея отличную разницу забитых и пропущенных голов - 17:0. Криворожский клуб выглядит не так убедительно - серия из трех поражений подряд. Более того, криворожанки пропустили 14 голов. На данный момент это худший показатель среди команд в сезоне.

"Колос" в родных стенах будет противостоять "Шахтеру". Обе команды провели по два матча. Ковалевские футболистки потерпели одно поражение и одержали одну победу. Что касается дончанок, то в их активе ничья и поражение. "Колос" с 3 очками занимает 6-е место. "Шахтер" располагается на 8-й позиции, набрав 1 зачетный балл. Команды играли между собой 5 раз - была зафиксирована 1 ничья, 3 победы "Колоса" и 1 выигрыш "Шахтера".

Программу игрового дня будет закрывать поединок в Киеве между "Оболонью" и "Полесьем". Киевлянки умудрились проиграть все три матча, пропустив в общей сложности 10 мячей. Житомирянки идут пока крайне нестабильно - поражение, победа, поражение... Киевский клуб пока без набранных очков. До этого момента пути команд не пересекались.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 4-й тур

28 августа (среда)

"Ворскла" - "Систерс" 11:00

"Ладомир" - "Пантеры" 11:00

"Кривбасс" - "Металлист 1925" 11:00

"Колос" - "Шахтер" 12:00

"Оболонь" - "Полесье" 16:00