Женский чемпионат. Ничья Оболони с Полесьем, победа Колоса над Шахтером

В женском чемпионате Украины завершились матчи очередного тура. "Ворскла" на своем поле обыграл "Систерс". Судьбу поединка решил гол, забитый на старте второго тайма. Хозяева поля имели шанс увеличить свое преимущество - на 70-й минуте в ворота одесситок был назначен пенальти. К точке подошла Яна Калинина, но пробила в перекладину. Гости не смогли изменить ход встречи, записав в протокол три желтые карточки. Соответственно, минимальная победа "Ворсклы" - 1:0.

"Кривбасс" на домашнем стадионе противостоял "Металлисту 1925". Харьковчанки открыли счет на 43-й минуте усилиями Юлии Шевчук. А спустя минуту ответили криворожанки - отличилась Ирина Ковалева. На перерыв команды ушли при ничейном счете. В концовке игры гости сумели вырвать победу благодаря точному удару от Елизаветы Молодюк - 2:1.

"Ладомир" в родных стенах противостоял "Пантерам". Уманчанки вышли вперед на 18-й минуте, но спустя 16 минут хозяева отыграли один мяч. Под занавес первого тайма волынянки забили еще раз. Вторая половины игры была полностью за "Ладомиром" - еще четыре раз мяч побывал в сетке ворот черкасского клуба. "Пантеры" не смогли ничем ответить и финальный свисток зафиксировал разгромную победу "Ладомира" - 6:1.

Встреча "Колоса" и "Шахтера" началась с более чем двухчасовой задержкой из-за воздушной тревоги в Киевской области. Хозяева поля активно начали игру, что уже дало результат к 7 минуте: отметилась Вероника Андрухив. После перерыва ситуация на поле не изменилась и ковалевская команда закатила в ворота дончанок еще два мяча. Итоговый счет 3:0 в пользу "Колоса".

В рамках заключительного тура "Оболонь" в родных стенах играла с "Полесьем". Житомирянки взяли инициативу в свои руки, что привело к забитому мячу на 3-й минуте. До перерыва цифры на табло не изменились. Во второй половине игры гости поля остались в меньшинстве - второе предупреждение получила Алина Синько. В компенсированное время киевлянкам удалось избежать поражения - на 90+3 минуте Анна Мирончук сравняла счет и принесла своей команде первый бал - 1:1.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 4-й тур

28 августа (среда)

"Ворскла" - "Систерс" 1:0

"Ладомир" - "Пантеры" 6:1

"Кривбасс" - "Металлист 1925" 1:2

"Колос" - "Шахтер" 3:0

"Оболонь" - "Полесье" 1:1