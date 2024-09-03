Женская Лига чемпионов. Ворскла сыграет с РФШ и исторический дебют Колоса

Во второй раз в истории украинского женского футбола два клуба представят Украину в женской Лиги чемпионов сезона-2024/25 - чемпион страны "Ворскла" и серебряный призер "Колос". Для ковалевских футболисток это дебют на еврокубковой арене.

Полтавский клуб начнет свои выступления на первом квалификационном этапе Пути чемпионов, а ковалевский - в первом раунде Пути представителей лиг.

По результатам жеребьевки полтавчанки попали в группу 10, где их соперником стал латвийский РФШ. В случае успеха в финале за путевку во второй раунд они сойдутся с победителем пары "Ференцварош" (Венгрия) - "Флора" (Эстония). Матч состоится 7 сентября.

Клуб из Ковалевки в полуфинале группы 1 встретится с "Аяксом". В случае выхода в финал за выход во второй этап ковалевки сыграют с победителем противостояния "Брондбю" (Дания) – "Фиорентина" (Италия). Игра пройдет 7 сентября.

РФШ (Латвия)

Зарождение футбольной команды РФШ можно проследить более десяти лет назад, когда женский футбол в Латвии начал свое развитие. С 2013 по 2021 год коллектив назывался "Рижская футбольная школа". В 2021 году была основана ассоциация "Женский футбольный клуб РФШ" и команда получила название СФК "РИГА". В 2024 году СФК "РИГА" меняет свое название на RFS Women и присоединяется к клубной пирамиде RFS.

Титулы

9-кратный чемпион Латвии: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023

6-ти кратный обладатель Кубка Латвии

Бронзовый призер Балтийской женской футбольной лиги

Стоит заметить, что в составе РФШ играют две украинки - Наталья Радзиевская и Олеся Малиновская. Тренирует команду украинец Максим Рахаев. В своем время он возглавлял "Жилстрой-1" и "Єдність-ШВСМ".

Женская Лига чемпионов. Первый раунд

Путь чемпионов. Группа 10

1/2 финала. 04.09.2024

"Ворскла" (Украина) 13:00 РФШ (Латвия)

Будапешт, ТВЕ (III. Kerületi TVE Sports Complex)

*время киевское

"Аякс" (Нидерланды)

Женская футбольная команда "Аякса" была основана в 2012 году. На данный момент главным тренером является голландская бывшая футболистка Хестерине де Реус.

Титулы

3-х кратный чемпион Нидерландов: 2016/17, 2017/18, 2022/23

5-ти кратный обладатель Кубка Нидерландов: 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2021/22

Обладатель Кубка Эредивизи: 2020/21

Женская Лига чемпионов. Первый раунд

Путь представителей лиг. Группа 1

1/2 финала. 04.09.2024

"Аякс" (Нидерланды) 15:00 "Колос" (Украина)

Брондбю, Brøndby bane

*время указано киевское

Фото: rfswomen, ajax.nl