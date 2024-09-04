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Женская Лига чемпионов. Ворскла разгромила РФШ, Колос поражением Аяксу завершил еврокубковый сезон

Женский футбол
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Украинские команды сыграли свои матчи

Женская Лига чемпионов. Ворскла разгромила РФШ, Колос поражением Аяксу завершил еврокубковый сезон

Фото: rfs_women/ Автор - Sergey Tatkov

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

4 сентября состоялись полуфинальные матчи первого этапа квалификации женской Лиги чемпионов. Свои поединки сыграли и представители Украины - чемпион страны "Ворскла" и серебряный призер "Колос".

"Ворскла" встречалась с "Рижской футбольной школой". В составе латвийского клуба играют украинки Наталья Радзиевская и Олеся Малиновская, а тренирует команду украинский специалист Максим Рахаев. Полтавчанки со старта взяли инициативу в свои руки, что привело к быстрому голу. На 9-й минуте свой момент реализовала Ольга Осипян. Спустя пару минут украинки увеличили свое преимущество усилиями Виктории Радионовой. Под занавес первого тайма подопечные Владимира Ефимако отправили в ворота латвиек еще один мяч - отличилась Екатерина Корсун. Стало понятно, что "Ворскла" не собиралась отдавать инициативу соперницам, навязав борьбу. На 75-й минуте свое слово сказала Радионова, а победную точку поставила Корсун. Разгромная победа "Ворсклы" 5:0. В финале за путевку во второй раунд полтавский клуб сойдется с победителем пары "Ференцварош" (Венгрия) - "Флора" (Эстония). Финальный матч состоится 7 сентября.

Отдельно хочется поблагодарить РФШ за поддержку Полтаву, которая вчера испытала террористический удар от российской армии. Перед началом игры футболистки надели футболки с надписью POLTAVA. Напомним, что РФ ударила баллистикой по учебному заведению и больнице. Известно, что 53 человека погибли и 298 получили ранения.

Женская Лига чемпионов. Первый раунд
Путь чемпионов. Группа 10
1/2 финала. 04.09.2024
"Ворскла" (Украина) - РФШ (Латвия) 5:0
Голы: Осипян 9, Радионова, 11, 75, Корсун, 45+1, 82.

"Колос" противостоял не менее именитому оппоненту - "Аяксу". Для ковалевских футболисток это дебют на еврокубковой арене. Украинская команда сумела отличиться уже на 26-й минуте. Исторический для "Колоса" гол забила Виолетта Тян. После перерыва нидерландкам удалось сравнять счет - на 65-й минуте отличилась Тини Хукстра. Основное время игры закончилось 1:1 и матч перешел в два дополнительных 15-минутных тайма. В экстратайме "Аякс" трижды поразил ворота "Колоса" благодаря точным ударам Лотте Кеукелаар, Даник Нордман и Квинти Сабайо. Всего коллектив из Амстердама нанес 35 ударов по воротам, ковалевские футболистки - 5.

Итог, 4:1 и "Аякс" во втором этапе встретится с победителем противостояния "Брондбю" (Дания) – "Фиорентина" (Италия). Для "Колоса" этот матч стал последним еврокубковым в сезоне.

Женская Лига чемпионов. Первый раунд
Путь представителей лиг. Группа 1
1/2 финала. 04.09.2024
"Аякс" (Нидерланды) - "Колос" (Украина) 4:1
Голы: Хукстра, 65, Кеукелаар, 96, ван Коппен, 109, Сабайо, 113 - Тян, 26.

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