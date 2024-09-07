Женская ЛЧ. Ворскла встретится с венгерским клубом, Колос и Брондбю сыграют в матче за 3-е место

7 сентября два украинских клуба проведут поединки женской Лиги чемпионов. "Ворскла" после победы над РФШ (5:0) встретится с венгерским "Ференцварошем". "Колос" потерпел поражение от "Аякса" (1:4) и в матче за третье место мини-турнира сыграет против датского "Брондбю".

"Ференцварош" (Венгрия)

"Ференцварош" был основан в 2004 году. Клуб выступает в высшем дивизионе венгерского женского футбола и сейчас лидирует в чемпионате с 6 очками. "Ференцварош" на пути к финалу мини-турнира первого раунда отбора обыграл эстонскую "Флору" со счетом 2:1.

Матч между "Ворсклой" и "Ференцварошем" будет первым в истории их противостояний. Эти команды еще ни разу не играли между собой. Что касается венгерских команд, то была лишь одна игра - "Жилстрой-1" встречался с МТК и уступил со счетом 0:1.

Титулы

7-ти кратный чемпион Венгрии: 2015, 2016, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024

6-ти кратный Обладатель Кубка Венгрии: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021

Женская Лига чемпионов. Первый раунд

Путь чемпионов. Группа 10

Финал. 07.09.2024

"Ворскла" (Украина) 17:30 "Ференцварош" (Венгрия)

"Брондбю" (Дания)

"Брондбю" - датский женский футбольный клуб, основанный в 1971 году. Команда трижды доходила до полуфиналов Кубка УЕФА среди женщин - 2003/04, 2006/07 и 2014/15. Сейчас "Брондбю" занимает 4-е место в турнирной таблице чепионата, имея в своем активе 4 пункта.

В полуфинале мини-турнира датчанки уступили итальянской "Фиорентине" (0:1).

В истории противостояний в женской Лиге чемпионов, калушский "Нефтехимик" играл в 2008 году против "Брондбю" и проиграл 1:5. Это был матч на стадии второго группового этапа.

Титулы

12-ти кратный чемпион Дании: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019,

11-ти кратный Обладатель Кубка Дании: 2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018

Женская Лига чемпионов. Первый раунд

Путь представителей лиг. Группа 1

Матч за 3-е место. 07.09.2024

"Брондбю" (Дания) 13:00 "Колос" (Украина)