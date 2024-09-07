Женская ЛЧ. Ворскла обыграла Ференцварош и вышла во 2-й раунд, Колос проиграл Брондбю

"Ворскла" в финале квалификационного мини-турнира играла против "Ференцвароша". Счет в матче был открыт на 29-й минуте - Екатерина Корсун вывела полтавчанок вперед. На экваторе второго тайма венгерки остались в меньшистве - Влада Кубасова получила вторую желтую карточку. В компенсированное время "Ворскла" увеличила свое преимущество. Гол в свой актив записала Роксолана Кравчук.

В итоге, 2:0 и "Ворскла" вышла во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 9 сентября в швейцарском Ньоне.

Женская Лига чемпионов. Первый раунд

Путь чемпионов. Группа 10

Финал. 07.09.2024

"Ворскла" (Украина) 2:0 "Ференцварош" (Венгрия)

Голы: Корсун, 29, Кравчук, 90+5.

"Колос" встречался с "Брондбю" в матче за 3-е место первого раунда квалификации. Датчанки активно начали поединок, что уже привело к забитому мячу. На 9-й минуте отличилась Цецилия Бухберг. До конца первого тайма счет не изменился. Вторая половины игры получилась не богатой на голы. Все самое интересное произошло в компенсированное время. На 90+2 минуте Анастасия Воронина сравняла счет, однако удержать ничью не удалось. Уже в следующей атаки датчанки вернули свое преимущество и вырвали победу - 2:1.

"Колос" занял 4-е место в группе и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов. В первом матче квалификационного мини-турнира подопечные Людмилы Покотило уступили "Аяксу" (1:4).

Женская Лига чемпионов. Первый раунд

Путь представителей лиг. Группа 1

Матч за 3-е место. 07.09.2024

"Брондбю" (Дания) 2:1 "Колос" (Украина)

Голы: Бухберг, 9, Викландер, 90+3 - Воронина, 90+2.