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Женская ЛЧ. Ворскла обыграла Ференцварош и вышла во 2-й раунд, Колос проиграл Брондбю

Женский футбол

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Женская ЛЧ. Ворскла обыграла Ференцварош и вышла во 2-й раунд, Колос проиграл Брондбю

Фото: instagram.com/wfckoloskovalivka

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" в финале квалификационного мини-турнира играла против "Ференцвароша". Счет в матче был открыт на 29-й минуте - Екатерина Корсун вывела полтавчанок вперед. На экваторе второго тайма венгерки остались в меньшистве - Влада Кубасова получила вторую желтую карточку. В компенсированное время "Ворскла" увеличила свое преимущество. Гол в свой актив записала Роксолана Кравчук.

В итоге, 2:0 и "Ворскла" вышла во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 9 сентября в швейцарском Ньоне.

Женская Лига чемпионов. Первый раунд
Путь чемпионов. Группа 10
Финал. 07.09.2024
"Ворскла" (Украина) 2:0 "Ференцварош" (Венгрия)
Голы: Корсун, 29, Кравчук, 90+5.

"Колос" встречался с "Брондбю" в матче за 3-е место первого раунда квалификации. Датчанки активно начали поединок, что уже привело к забитому мячу. На 9-й минуте отличилась Цецилия Бухберг. До конца первого тайма счет не изменился. Вторая половины игры получилась не богатой на голы. Все самое интересное произошло в компенсированное время. На 90+2 минуте Анастасия Воронина сравняла счет, однако удержать ничью не удалось. Уже в следующей атаки датчанки вернули свое преимущество и вырвали победу - 2:1.

"Колос" занял 4-е место в группе и выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов. В первом матче квалификационного мини-турнира подопечные Людмилы Покотило уступили "Аяксу" (1:4).

Женская Лига чемпионов. Первый раунд
Путь представителей лиг. Группа 1
Матч за 3-е место. 07.09.2024
"Брондбю" (Дания) 2:1 "Колос" (Украина)
Голы: Бухберг, 9, Викландер, 90+3 - Воронина, 90+2.

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