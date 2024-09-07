Женская ЛЧ. Ворскла обыгрывает Ференцварош и выходит в финал квалификации

Полтавский клуб преодолел в отборе еще один раунд благодаря голу и передаче полузащитницы Роксоланы Кравчук. "Зелено-белые" победили венгерский гранд со счетом 2:0.

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Украинская команда открыла счет в первом тайме, а затем удвоила преимущество уже в конце встречи в компенсированное время. Добавим, что на 67-й минуте "Ворскла" получила численное преимущество.

Жеребьевка финала квалификации состоится 9 сентября, а матчи – 18-19 и 25-26 числа. В следующий этап уже пробились "Фиорентина" и "Волеренга", еще 12 участников станут известны в течение сегодняшнего вечера. 9 коллективов только начнут свое выступление в ЛЧ. В частности, это "Рома", "Реал" (Мадрид), "Ювентус", "Манчестер Сити" и ПСЖ.