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Женская ЛЧ. Ворскла обыгрывает Ференцварош и выходит в финал квалификации

Женский футбол
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До группового этапа остался один шаг

Женская ЛЧ. Ворскла обыгрывает Ференцварош и выходит в финал квалификации

Фото - Ворскла

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Полтавский клуб преодолел в отборе еще один раунд благодаря голу и передаче полузащитницы Роксоланы Кравчук. "Зелено-белые" победили венгерский гранд со счетом 2:0.

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Украинская команда открыла счет в первом тайме, а затем удвоила преимущество уже в конце встречи в компенсированное время. Добавим, что на 67-й минуте "Ворскла" получила численное преимущество.

Жеребьевка финала квалификации состоится 9 сентября, а матчи – 18-19 и 25-26 числа. В следующий этап уже пробились "Фиорентина" и "Волеренга", еще 12 участников станут известны в течение сегодняшнего вечера. 9 коллективов только начнут свое выступление в ЛЧ. В частности, это "Рома", "Реал" (Мадрид), "Ювентус", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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