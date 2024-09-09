Ворскла получила соперника на втором этапе женской Лиги чемпионов

В понедельник, 9 сентября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда женской Лиги чемпионов сезона 2024/25.

На этом этапе своего соперника узнала полтавская "Ворскла". Напомним, на предыдущей стадии турнира полтавчанки в рамках Пути чемпионов одолели латвийский РФШ (5:0) и венгерский "Ференцварош" (2:0).

По итогам жеребьевки во втором раунде "Ворскла" в борьбе за путевку в групповой турнир встретится с шотландским "Селтиком". Матч пройдут 18/19 и 25/26 сентября. Первый поединок для украинской команды будет домашним.