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Ворскла получила соперника на втором этапе женской Лиги чемпионов

Женский футбол

Полтавчанки встретятся с шотландской командой

Ворскла получила соперника на втором этапе женской Лиги чемпионов

Фото: rfs_women/ Автор - Sergey Tatkov

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В понедельник, 9 сентября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда женской Лиги чемпионов сезона 2024/25.

На этом этапе своего соперника узнала полтавская "Ворскла". Напомним, на предыдущей стадии турнира полтавчанки в рамках Пути чемпионов одолели латвийский РФШ (5:0) и венгерский "Ференцварош" (2:0).

По итогам жеребьевки во втором раунде "Ворскла" в борьбе за путевку в групповой турнир встретится с шотландским "Селтиком". Матч пройдут 18/19 и 25/26 сентября. Первый поединок для украинской команды будет домашним.

Ворскла получила соперника на втором этапе женской Лиги чемпионов - изображение 1
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
09.09.2024 в 14:36
Попадос, на жаль.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
09.09.2024 в 14:36
Попадос, на жаль.
Ответить
0
0

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