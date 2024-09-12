Украинка Грушко отработала на матче 1/8 финала ЧМ-2024 WU-20
Наша соотечественница была в роли ассистента арбитра
Фото: УАФ
Одной из участниц молодежного женского чемпионата мира-2024, который проходит в Колумбии, является украинский арбитр Светлана Грушко.
В ночь на четверг, 12 сентября по киевскому времени наша соотечественница была в роли ассистента арбитра в составе интернациональной судейской бригады. Она работала на матче 1/8 финала Мексика - США (2:3, доп. время).
Главным арбитром была румынка Юлиана Деметреску.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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