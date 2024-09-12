  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Украинка Грушко отработала на матче 1/8 финала ЧМ-2024 WU-20
В тренде

Украинка Грушко отработала на матче 1/8 финала ЧМ-2024 WU-20

Женский футбол

Наша соотечественница была в роли ассистента арбитра

Украинка Грушко отработала на матче 1/8 финала ЧМ-2024 WU-20

Фото: УАФ

Новина українською

Одной из участниц молодежного женского чемпионата мира-2024, который проходит в Колумбии, является украинский арбитр Светлана Грушко.

В ночь на четверг, 12 сентября по киевскому времени наша соотечественница была в роли ассистента арбитра в составе интернациональной судейской бригады. Она работала на матче 1/8 финала Мексика - США (2:3, доп. время).

Главным арбитром была румынка Юлиана Деметреску.

По теме
yellow-arrow
Ворскла получила соперника на втором этапе женской Лиги чемпионов
yellow-arrow
Женская ЛЧ. Ворскла обыграла Ференцварош и вышла во 2-й раунд, Колос проиграл Брондбю
yellow-arrow
Женская ЛЧ. Ворскла встретится с венгерским клубом, Колос и Брондбю сыграют в матче за 3-е место
женский чемпионат мира
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости