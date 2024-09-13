Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин
Известны все пары команд
Фото: Всеукраїнська Асоціація жіночого футболу
В пятницу, 13 сентября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских клубов сезона-2024-2025.
31-й розыгрыш национального кубка начался с предварительного этапа, участие в котором приняли 7 клубов Высшей лиги и 1 коллектив Первой лиги.
По итогам предварительного этапа определились все участники четвертьфинала. Все этапы Кубка Украины состоят из одного матча.
Результаты жеребьевка 1/4 финала
"Колос" - "Кривбасс"
"Оболонь" - "Металлист 1925"
"Полесье" - "Ворскла"
"Ладомир" - "Систерс"
Базовая дата 1/4 финала - 16 ноября 2024 года.
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