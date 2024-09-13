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Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин

Женский футбол

Известны все пары команд

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины среди женщин

Фото: Всеукраїнська Асоціація жіночого футболу

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В пятницу, 13 сентября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских клубов сезона-2024-2025.

31-й розыгрыш национального кубка начался с предварительного этапа, участие в котором приняли 7 клубов Высшей лиги и 1 коллектив Первой лиги.

По итогам предварительного этапа определились все участники четвертьфинала. Все этапы Кубка Украины состоят из одного матча.

Результаты жеребьевка 1/4 финала

"Колос" - "Кривбасс"
"Оболонь" - "Металлист 1925"
"Полесье" - "Ворскла"
"Ладомир" - "Систерс"

Базовая дата 1/4 финала - 16 ноября 2024 года.

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женский футбол
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Источник:
Всеукраїнська Асоціація жіночого футболу
Опубликовал: Алина Ерофеева
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