Женская команда Ворсклы может не успеть на матчи ЛЧ с Селтиком из-за проблем с визами

Женская команда "Ворсклы" может не успеть вовремя добраться в Глазго на матчи Лиги чемпионов с "Селтиком", которые состоятся 22 и 26 сентября.

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Как сообщает пресс-служба полтавчан, проблема состоит в отсутствии британских виз, которые делегация ждет еще с минувшей пятницы.

Сейчас делегация украинского клуба находится в Польше, где ждет визовую информацию, и возможность заранее запланированного вылета.