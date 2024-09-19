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Женская команда Ворсклы может не успеть на матчи ЛЧ с Селтиком из-за проблем с визами

Женский футбол

Делегация с пятницы ждет визы в Польше

Женская команда Ворсклы может не успеть на матчи ЛЧ с Селтиком из-за проблем с визами

instagram.com/fcvp.women

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Женская команда "Ворсклы" может не успеть вовремя добраться в Глазго на матчи Лиги чемпионов с "Селтиком", которые состоятся 22 и 26 сентября.

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Как сообщает пресс-служба полтавчан, проблема состоит в отсутствии британских виз, которые делегация ждет еще с минувшей пятницы.

Сейчас делегация украинского клуба находится в Польше, где ждет визовую информацию, и возможность заранее запланированного вылета.

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Ворскла (Полтава)
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Источник:
Інстаграм Ворскли
Опубликовал: Михаил Черныш
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