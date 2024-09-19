Женская команда Ворсклы может не успеть на матчи ЛЧ с Селтиком из-за проблем с визами
Делегация с пятницы ждет визы в Польше
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Женская команда "Ворсклы" может не успеть вовремя добраться в Глазго на матчи Лиги чемпионов с "Селтиком", которые состоятся 22 и 26 сентября.
Как сообщает пресс-служба полтавчан, проблема состоит в отсутствии британских виз, которые делегация ждет еще с минувшей пятницы.
Сейчас делегация украинского клуба находится в Польше, где ждет визовую информацию, и возможность заранее запланированного вылета.
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Источник:Інстаграм Ворскли
Опубликовал: Михаил Черныш
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