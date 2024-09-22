Женская Ворскла минимально уступила Селтику в первом матче квалификации ЛЧ
Ответная игра состоится 26 сентября
Фото: celticfcwomen
"Ворскла" провела первый матч против "Селтика" во втором квалификационном раунде женской Лиги чемпионов. Поединок завершился минимальным поражением украинок.
Исход встречи решил единственный забитый мяч на 5-й минуте, автором которого стала полузащитника "Селтика" Мерфи Эгнью.
Ответный поединок состоится 26 сентября в 21:15 по Киеву. Противостояние пройдет на этом же стадионе имени Альберта Бартлетта в городе Эйрдри.
Стоит отметить, что полтавская команда рисковала пропустить игру из-за проблем с британскими визами. Однако проблему удалось оперативно решить благодаря содействию первого вице-президента УАФ Павла Бойчука и секретаря Игоря Грищенко.
Напомним, на предыдущем этапе "Ворскла" одолела латвийский РФШ (5:0) и венгерский "Ференцварош" (2:0).
Женская Лига чемпионов-2024/25. Второй раунд квалификации
Первый матч. 22.09.2024
"Ворскла" - "Селтик" 0:1
Гол: Эгнью, 5.
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