Женская Ворскла минимально уступила Селтику в первом матче квалификации ЛЧ

"Ворскла" провела первый матч против "Селтика" во втором квалификационном раунде женской Лиги чемпионов. Поединок завершился минимальным поражением украинок.

Исход встречи решил единственный забитый мяч на 5-й минуте, автором которого стала полузащитника "Селтика" Мерфи Эгнью.

Ответный поединок состоится 26 сентября в 21:15 по Киеву. Противостояние пройдет на этом же стадионе имени Альберта Бартлетта в городе Эйрдри.

Стоит отметить, что полтавская команда рисковала пропустить игру из-за проблем с британскими визами. Однако проблему удалось оперативно решить благодаря содействию первого вице-президента УАФ Павла Бойчука и секретаря Игоря Грищенко.

Напомним, на предыдущем этапе "Ворскла" одолела латвийский РФШ (5:0) и венгерский "Ференцварош" (2:0).

Женская Лига чемпионов-2024/25. Второй раунд квалификации

Первый матч. 22.09.2024

"Ворскла" - "Селтик" 0:1

Гол: Эгнью, 5.