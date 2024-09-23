Билодид может сыграть за женскую команду Металлиста 1925 - СМИ
Это может произойти второй части сезона
metalist1925.com
Известная украинская дзюдоистка Дарья Билодид, которая на днях стала амбассадором "Металлиста 1925", имеет возможность дебютировать в профессиональном футболе.
Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.
После презентации от функционеров клуба звучали слова о том, что спорстменка может даже помочь женской команде непосредственно на поле.
Согласно данным источника, это были не просто громкие заявления. Руководство харьковчан действительно планирует дать возможность дзюдоистке дебютировать в профессиональном футболе. Произойти это может во второй части сезона.
Билодид является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года. На Играх-2024 он дошла до 1/8 финала.
Добавим, что женская команда "Металлиста 1925" занимает 1-е место в турнирной таблице высшего дивизиона.
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