Женский чемпионат. Шахтер сыграет против Систерс, Кривбасс примет Оболонь

Шестой тур чемпионата Украины среди женских команд начнется и завершится в один день - 25 сентября, а также оставит после себя перенос. Первыми выяснять отношения будут "Шахтер" и "Систерс". Команды подходят к очному противостоянию в разном настроении. Дончанки в минувшем туре минимально обыграли "Кривбасс" (1:0), а одесситки уступили "Колосу" (0:1). При чем в турнирной таблице одесский клуб находится выше своих оппоненток - на 5-й строчке, донецкий - на 7-й. "Шахтер" и "Систерс" еще ни разу не встречались в официальных матчах. Команды провели одну товарищескую игру этим летом, в котором сильнее оказались дончанки - 4:0.

"Ладомир" сыграет дома с "Металлистом 1925". Для харьковчанок хорошо складывается старт сезона - они довели свою беспроигрышную серию до 5 матчей. Более того, подопечные Владимира Пятенко положительно отличаются реализацией и надежностью. Разница забитых и пропущенных голов - 24:1. У волынянок дела идут тоже неплохо - 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. "Ладомир" занимает четвертую строчку в таблице, тогда как "Металлист 1925" предсказуемо лидирует.

"Оболонь" отправится в гости к "Кривбассу". Обе команды еще ни разу не выигрывали в чемпионате и находятся на дне таблицы. Их сейчас разделяет одно очко и одна строчка. Личные показатели оптимизма тоже не внушают. И если киевлянки пропустили 16 мячей, то криворожанки на один меньше. А вот забивали чаще киевские футболистки.

"Колос" на своем поле примет "ЭМС-Подолье". Ковалевки не проигрывают три поединка кряду. В активе винничанок 2 победы и 1 ничья. В турнирной таблице соперниц разделяет 3 пункта - клуб из Ковалевки располагается на 3-й позиции, винницкая команда находится на 7-й строчке. Оба коллектива будут стараться зацепиться за очки.

Поединок между "Ворсклой" и "Пантерами" перенесен из-за участия полтавчанок в Лиге чемпионов. 26 сентября полтавский клуб сыграет ответный матч против "Селтика". Первая встреча завершилась минимальным поражением украинок - 0:1.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 6-й тур

25 сентября (среда)

"Шахтер" - "Систерс" 11:00

"Ладомир" - "Металлист 1925" 12:00

"Кривбасс" - "Оболонь" 12:00

"Колос" - "ЭМС-Подолье" 13:00