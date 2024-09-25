Женский чемпионат. Колос забил 10 голов в ворота ЭМС-Подолье и первая победа Кривбасса

Состоялись матчи 6-го тура 1-го этапа чемпионата Украины среди женщин. "Шахтер" на своем поле уступил "Систерс". Первого гола пришлось ждать недолго - на 13-й минуте свой шанс реализовала Нганди Жозефина. Затем спустя восемь минут гости увеличили свое преимущество усилиями Елены Манзюк. А точку в поединке поставила Илона Стрельцова, которая на 82-й минуте довела счет до разгромного - 3:0. Для одесситок эта победа уже третья в сезоне, а для дончанок третье поражение.

"Металлист 1925" на выезде обыграл "Ладомир". Гости обеспечили себе комфортный счет уже в первом тайме. На 32-й минуте Анна Петрик забила первый гол во встречи. А за несколько минут до перерыва последовал и второй гол харьковчанок - отличилась Юлия Шевчук. Волынянки никак не отреагировали на пропущенные голы. Футболистки "Металлиста 1925" своего шанс не упустили и отправили еще один мяч в сетку ворот соперниц. В итоге победа харьковской команды 3:0.

"Кривбасс" одержал первую победу в сезоне, одолев в родных стенах "Оболонь". Первая половина игры прошла без забитых мячей. Все интересное произошло после перерыва. На 56-й минуте хозяйки отрыли счет в игре благодаря Милене Иванченко. Не прошло и двух минут, как криворожанки вновь забили. В дальнейшем игра развивалась по схожему сценарию и уже на 65-й минуте "Кривбасс" закатил еще один мяч. После этого киевлянки уже не смогли сократить отставание. 3:0 в пользу криворожского коллектива.

"Колос" в домашних стенах без проблем обыграл "ЭМС-Подолье". В первую 45-ти минутку ковалевки шокировали соперниц шестью голами. Во втором тайме хозяйки продолжили голевую феерию. В воротах винничанок побывало еще четыре мяча. Как не старались гости, но в атаке реализовать ничего не смогли. Уверенная победа "Колоса" 10:0. Стоит отметить, что Людмила Кунина оформила дубль, а Ангелина Федоренко записала в свой актив хет-трик.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 6-й тур

25 сентября (среда)

"Шахтер" - "Систерс" 0:3

"Ладомир" - "Металлист 1925" 0:3

"Кривбасс" - "Оболонь" 0:3

"Колос" - "ЭМС-Подолье" 10:0