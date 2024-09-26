Женская Ворскла не смогла обыграть Селтик в ответном матче квалификации ЛЧ
Полтавский клуб не смог пробиться в групповой этап
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ворскла" уступила "Селтику" в ответном матче второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов-2024/25. Поединок на стадионе имени Альберта Бартлетта завершился со счетом 0:2. В первой встречи украинки уступили 0:1.
В первом тайме обе команды не расщедрились на голы. Поэтому первого момента пришлось ждать до 52-й минуты встречи, когда шотландки открыли счет. Спустя 11 минут от гостей последовал второй мяч. Несмотря на все усилия, полтавчанкам так и не удалось ничем ответить. В течение матча "Ворскла" нанесла 6 ударов против 11 у "Селтика", но в створ ворот меньше, чем соперницы - 3:6.
Стоит заметить, что это была решающая игра за выход в групповой этап. Второй раунд был разбит на два пути - (семь – с Пути чемпионов, пять – с Пути представителей лиг). "Барселона", "Лион", "Бавария" и "Челси" попали в основную сетку напрямую.
25 и 26 сентября состоялись финалы второго раунда, по итогам которых присоединились следующие участники: "Галатасарай", "Хаммарбю", "Волеренга", "Вольфсбург", "Санкт-Пельтен", "Ювентус", "Твенте", "Манчестер Сити", "Реал" Мадрид, "Рома", "Арсенал" и "Селтик". Жеребьевка группового этапа состоится 27 сентября.
Женская Лига чемпионов-2024/25. Второй раунд квалификации
Ответный матч. 26.09.2024
"Селтик" - "Ворскла" 2:0 (3:0 общ счет)
Гол: Лотон, 52, МакГрегор, 63.
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