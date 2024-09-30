Женский чемпионат. Полесье против Ворсклы и другие матчи 7-го тура

Игровая программа седьмого тура продлится два дня. Откроется она в понедельник матчем между "Полесьем" и "Ворсклой". Житомирянки в позапрошлом туре уступили "Ладомиру" (3:4). Полтавчанки пропустили две игры из-за участия в квалификации Лиги чемпионов. Стоит отметить, полтавская команда не сумела выйти в групповой этап. По итогам двухматчевеого противостояния подопечные Владимира Ефимако уступили "Селтику" (0:1, 0:2). В турнирной таблице соперниц разделяет 8 очков - "Полесье" идет на 8-й строчке, "Ворскла" - на 2-й.

Остальные поединки пройдут в среду. "Пантеры" примут "Колос". Обе команды пребывают в абсолютно разных кондициях. В активе уманчанок 2 победы и 2 поражение. Ковалевки выглядет более стабильно. Более того, в прошлом туре они всухую разгромили "ЭМС-Подолье" (10:0). "Пантеры" и "Колос" играли между собой четыре раза - 3 победы ковалевских футболисток и 1 ничья. Черкащанки с 6 баллами занимают 6-е место, "Колос" с 12 очками идет 3-м.

"Кривбасс" отправится в гости к "Систерс". Соперницы подходят к очному противостоянию в хорошем настроении. Криворожанкам удалось одержать первую победу в сезоне - над "Оболонью" (3:0). Одесситки обыграли "Шахтер" (3:0). При этом криворожский клуб за 6 матчей пропустил 17 голов, а "Систерс" в 5-ти поединках - всего 3. "Кривбасс" отстает от "Систерс" на 6 пунктов.

"ЭМС-Подолье" на своем поле сыграет с "Шахтером". Винничанки туром ранее потерпели разгром от "Колоса" (0:10), дончанки проиграли "Систерс" (0:3). Донецкий клуб пропустил на 11 голов больше, чем винницкий. Соперниц разделяет 2 очка - "ЭМС-Подолье" выше и занимают 7-ю позицию.

"Оболонь" проведет домашний поединок с "Ладомиром". Статистика киевлянок не очень оптимистична - они еще ни разу не выигрывали. В их активе 1 ничья и 5 поражение. Что касается волынянок, то они дважды выиграли в последних пяти матчах. Причем у "Ладомира" разница забитых и пропущенных мячей выглядит чуть лучше, чем у "Оболони". Команда из города Владимира опережает киевский клуб на 6 баллов.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 7-й тур

30 сентября (понедельник)

"Полесье" - "Ворскла" 17:00

2 октября (среда)

"Пантеры" - "Колос" 11:00

"Систерс" - "Кривбас" 12:00

"ЭМС-Подолье" - "Шахтер" 12:00

"Оболонь" - "Ладомир" 15:00