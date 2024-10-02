Женский чемпионат. Крупные победы Ворсклы и Колоса, поражение Кривбасса
Минимальный успех "Шахтера"
Фото: instagram.com/women.polissya
Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Украины среди женских клубов Высшей лиги. Игровую программу открывали в последний день сентября в Житомире, где "Полесье" принимало "Ворсклу". Полтавчанки считались фаворитками в этом противостоянии, и сенсации действительно не случилось. В первую 45-ти минутку гости поля трижды отметились в ворота житомирянок. После перерыва рисунок игры не изменился и "Ворскла" еще четыре раза огорчила "Полесье". Итог, 7:0 в пользу полтавского клуба.
Остальные матчи прошли в среду, 2 октября. "Пантеры" на своем поле потерпели досадное поражение от "Колоса". Лишь только в первом тайме в сетке ворот хозяек побывало пять мячей. Вторая половина игры ничем не отличалась. Ковалевские футболистки не сбавляли оборотов и довели счет до непристойного - 9:0.
"Кривбасс" играл в гостях у "Систерс". Первого гола пришлось ждать 62 минуты, когда Амариель Сонкенг вывела одесситок вперед. Спустя 11 минут хозяйки увеличили преимущество - отличилась Диляра Бондарева. В концовке игры криворожанкам удалось сократить отставание, но времени уже не оставалось и финальный свисток зафиксировал победу "Систерс" - 2:1.
Интрига в матче "ЭМС-Подолье" - "Шахтер" держалась до последнего. Команды сыграли достаточно надежно в обороне, отложив выяснение отношений вплоть до конца встречи. Судьбу игры решил один мяч, забитый на 89-й минуте. Его автором стала Наталья Чендей. В результате минимальная победа "Шахтера" - 1:0
"Оболонь" в родных стенах уступил "Ладомиру". В первом тайме волынянки имели преимущество в два гола - дубль в свой актив записала Виктория Гирин. Перерыв пошел на пользу киевлянкам. Во второй половине игры хозяйки отквитали один мяч благодаря Юлии Гнидюк. Однако через девять минут "Ладомир" снова вышел вперед - свой шанс реализовала Мирослава Невар. До конца поединка цифры на табло не изменились и успех праздновал "Ладомир" - 3:1.
Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25
1-й этап. 7-й тур
30 сентября (понедельник)
"Полесье" - "Ворскла" 0:7
2 октября (среда)
"Пантеры" - "Колос" 0:9
"Систерс" - "Кривбас" 2:1
"ЭМС-Подолье" - "Шахтер" 0:1
"Оболонь" - "Ладомир" 1:3
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