  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. УАФ назначила председателя Комитета женского и девичьего футбола
В тренде

УАФ назначила председателя Комитета женского и девичьего футбола

Женский футбол
Обновлено

Анастасия Клипаченко официально приступила к работе в новой должности

УАФ назначила председателя Комитета женского и девичьего футбола

uaf.ua

Новина українською

УАФ утвердила председателя Комитета женского и девичьего футбола.

На эту должность была назначена мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пляжному футболу, игрок женской сборной Украины по футзалу и женская сборная Украины по пляжному футболу Анастасия Клипаченко.

Читайте такжеУшел из жизни известный в прошлом игрок Динамо Анатолий Коньков

С 1 октября 2024 года Анастасия Клипаченко официально приступила к работе в новой должности.

"В новой роли Анастасия сосредоточится на реформировании и развитии системы женского футбола, в том числе на совершенствовании подготовки молодых спортсменок. Ее стратегия подразумевает интеграцию современных подходов в тренировочный процесс детских школ, клубов и сборных, акцент на развитии личности футболисток и построение фундамента для будущих поколений девушек в спорте.

Ее назначение является важным шагом в развитии женского футбола. Новая глава комитета стремится создать условия для того, чтобы украинские футболистки могли реализовывать свой потенциал на самом высоком уровне", - заявляет УАФ.

Анастасия Клипаченко. Досье

  • Анастасия Клипаченко — мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пляжному футболу, игрок женской сборной Украины по пляжному футболу и эксфутзалистка.
  • Дата рождения: 24 августа 1992 года.
  • Место рождения: г. Гребенка, Полтавская обл., Украина.

Спортивные достижения

  • Мастер спорта Украины и мастер спорта международного класса по футзалу и пляжному футболу.
  • Пятикратная чемпионка Украины по футзалу (команда IMS-НУХТ, Киев).
  • Чемпионка Украины-2023/2024 по футзалу (команда "Будстар-УГУ", Киев).
  • Лучшая бомбардирка чемпионата Украины по футзалу-2023/2024.
  • Бронзовый призер чемпионата Европы по футзалу.
  • Бронзовый и серебряный призер чемпионата Кувейта по футзалу (2021, 2023).
  • Вицечемпионка Европейских игр-2023 в составе женской сборной Украины по пляжному футболу.
  • Чемпионка мира-2023 среди клубов по пляжному футболу.

Тренерская карьера

  • Тренер Украинской христианской академии UCSA (2020—2021).
  • Детский тренер академии ФК "Шахтер" (2020-2022).
  • Тренер академии "Пари Сен-Жермен" в Кувейте (2022—2023).
  • Главный тренер женской сборной Украины по минифутболу (2024).

Общественная деятельность

  • Соучредительница и лидер движения "Путь Чемпионки", поддерживающая профессиональных спортсменок.
  • Член комиссии Национального олимпийского комитета (НОК).

Награды

  • Медаль от Президента Украины В. Зеленского "За труд и победу" (2023).
  • Благодарность от мэра Киева "Лучшие спортсмены года" (2023).

Образование

  • Два диплома магистра по специальностям "Маркетинг" и "Экономика труда и управления персоналом" (Национальный университет пищевых технологий).
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Женский чемпионат. Крупные победы Ворсклы и Колоса, поражение Кривбасса
yellow-arrow
Женский чемпионат. Полесье против Ворсклы и другие матчи 7-го тура
yellow-arrow
Женская Ворскла не смогла обыграть Селтик в ответном матче квалификации ЛЧ
УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости