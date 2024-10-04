УАФ назначила председателя Комитета женского и девичьего футбола

УАФ утвердила председателя Комитета женского и девичьего футбола.

На эту должность была назначена мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пляжному футболу, игрок женской сборной Украины по футзалу и женская сборная Украины по пляжному футболу Анастасия Клипаченко.

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С 1 октября 2024 года Анастасия Клипаченко официально приступила к работе в новой должности.

"В новой роли Анастасия сосредоточится на реформировании и развитии системы женского футбола, в том числе на совершенствовании подготовки молодых спортсменок. Ее стратегия подразумевает интеграцию современных подходов в тренировочный процесс детских школ, клубов и сборных, акцент на развитии личности футболисток и построение фундамента для будущих поколений девушек в спорте.

Ее назначение является важным шагом в развитии женского футбола. Новая глава комитета стремится создать условия для того, чтобы украинские футболистки могли реализовывать свой потенциал на самом высоком уровне", - заявляет УАФ.

Анастасия Клипаченко. Досье

Анастасия Клипаченко — мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пляжному футболу, игрок женской сборной Украины по пляжному футболу и эксфутзалистка.

Дата рождения: 24 августа 1992 года.

Место рождения: г. Гребенка, Полтавская обл., Украина.

Спортивные достижения

Мастер спорта Украины и мастер спорта международного класса по футзалу и пляжному футболу.

Пятикратная чемпионка Украины по футзалу (команда IMS-НУХТ, Киев).

Чемпионка Украины-2023/2024 по футзалу (команда "Будстар-УГУ", Киев).

Лучшая бомбардирка чемпионата Украины по футзалу-2023/2024.

Бронзовый призер чемпионата Европы по футзалу.

Бронзовый и серебряный призер чемпионата Кувейта по футзалу (2021, 2023).

Вицечемпионка Европейских игр-2023 в составе женской сборной Украины по пляжному футболу.

Чемпионка мира-2023 среди клубов по пляжному футболу.

Тренерская карьера

Тренер Украинской христианской академии UCSA (2020—2021).

Детский тренер академии ФК "Шахтер" (2020-2022).

Тренер академии "Пари Сен-Жермен" в Кувейте (2022—2023).

Главный тренер женской сборной Украины по минифутболу (2024).

Общественная деятельность

Соучредительница и лидер движения "Путь Чемпионки", поддерживающая профессиональных спортсменок.

Член комиссии Национального олимпийского комитета (НОК).

Награды

Медаль от Президента Украины В. Зеленского "За труд и победу" (2023).

Благодарность от мэра Киева "Лучшие спортсмены года" (2023).

Образование