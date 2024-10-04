УАФ назначила председателя Комитета женского и девичьего футбола
Анастасия Клипаченко официально приступила к работе в новой должности
uaf.ua
УАФ утвердила председателя Комитета женского и девичьего футбола.
На эту должность была назначена мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пляжному футболу, игрок женской сборной Украины по футзалу и женская сборная Украины по пляжному футболу Анастасия Клипаченко.
С 1 октября 2024 года Анастасия Клипаченко официально приступила к работе в новой должности.
"В новой роли Анастасия сосредоточится на реформировании и развитии системы женского футбола, в том числе на совершенствовании подготовки молодых спортсменок. Ее стратегия подразумевает интеграцию современных подходов в тренировочный процесс детских школ, клубов и сборных, акцент на развитии личности футболисток и построение фундамента для будущих поколений девушек в спорте.
Ее назначение является важным шагом в развитии женского футбола. Новая глава комитета стремится создать условия для того, чтобы украинские футболистки могли реализовывать свой потенциал на самом высоком уровне", - заявляет УАФ.
Анастасия Клипаченко. Досье
- Анастасия Клипаченко — мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пляжному футболу, игрок женской сборной Украины по пляжному футболу и эксфутзалистка.
- Дата рождения: 24 августа 1992 года.
- Место рождения: г. Гребенка, Полтавская обл., Украина.
Спортивные достижения
- Мастер спорта Украины и мастер спорта международного класса по футзалу и пляжному футболу.
- Пятикратная чемпионка Украины по футзалу (команда IMS-НУХТ, Киев).
- Чемпионка Украины-2023/2024 по футзалу (команда "Будстар-УГУ", Киев).
- Лучшая бомбардирка чемпионата Украины по футзалу-2023/2024.
- Бронзовый призер чемпионата Европы по футзалу.
- Бронзовый и серебряный призер чемпионата Кувейта по футзалу (2021, 2023).
- Вицечемпионка Европейских игр-2023 в составе женской сборной Украины по пляжному футболу.
- Чемпионка мира-2023 среди клубов по пляжному футболу.
Тренерская карьера
- Тренер Украинской христианской академии UCSA (2020—2021).
- Детский тренер академии ФК "Шахтер" (2020-2022).
- Тренер академии "Пари Сен-Жермен" в Кувейте (2022—2023).
- Главный тренер женской сборной Украины по минифутболу (2024).
Общественная деятельность
- Соучредительница и лидер движения "Путь Чемпионки", поддерживающая профессиональных спортсменок.
- Член комиссии Национального олимпийского комитета (НОК).
Награды
- Медаль от Президента Украины В. Зеленского "За труд и победу" (2023).
- Благодарность от мэра Киева "Лучшие спортсмены года" (2023).
Образование
- Два диплома магистра по специальностям "Маркетинг" и "Экономика труда и управления персоналом" (Национальный университет пищевых технологий).
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