Женский чемпионат. Металлист 1925 попробует продлить успешную серию в матче с Ворсклой

Все матчи восьмого тура пройдут в один день - в среду, 9 октября. Центральным матчем тура станет противостояние в Полтаве между "Ворсклой" и "Металлистом 1925". Эти команды единственные, которые идут без поражений в нынешнем розыгрыше. Полтавчанки забили на семь голов меньше своих оппоненток, но при этом ни разу не пропустили. У харьковчанок всего лишь один пропущенный мяч. Харьковская команда является лидером таблицы и опережает полтавский коллектив на три пункта. Но при этом "Ворскла" имеет в запасе одну игру.

"Шахтер" будет принимать соседок по турнирной таблице - "Пантер". Дончанки опережает уманчанок на один балл, однако черкасский клуб провел на одну игру меньше. Подопечные Романа Заева в прошлом туре минимально обыграли "ЭМС-Подолье" (1:0) и поднялись на 6-е место. Команда Юрия Деренюка не выигрывает три поединка кряду. Более того, в прошлом туре они были разгромлены "Колосом" (0:9) на своем поле. Поэтому у "Пантер" в матче с "Шахтером" будет двойная мотивация - взять три очка и реабилитироваться перед своими болельщиками.

"Полесье" на выезде сыграет против "Колоса". Ковалевские футболистки впечатляют своей серией - команда выиграла пять последних матча в чемпионате с общим счетом 26:0. Житомирянки не могут похвастаться выдающимися результатами. Текущая безвыигрышная серия команды продолжается 4 игры: 1 ничья и 3 поражения. Отставание "Полесья" от "Колоса" составляет 11 очков. Эти команды раньше никогда не играли между собой.

"Кривбасс" на своем поле примет "Ладомир". Клубы подходят к очной встрече с разным настроением. Волынянки в прошлом туре обыграли "Оболонь" (3:1), а криворожанки уступили "Систерс" (1:2). На стороне "Ладомира" и статистика: команда Олега Бортника забила 15 голов и пропустила 12. Подопечные Константина Фролова имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей – 6-19. "Ладомир" с 10 баллами располагается на 5-й строчке, а "Кривбасс" с 3 очками в зоне вылета.

Закрывать тур будут в Одессе - "Систерс" встретится с "ЭМС-Подолье". Одесситки выглядят весьма убедительно - 3 победы в 5-ти матчах. Из плюсов также надежная оборона - всего четыре пропущенных мяча. Интересно, что винничанки забили как раз четыре мяча, а вот пропустили аж 22 раза. В активе винничанок 2 победы и 3 поражения. "Систерс" занимает 4-е место, набрав 12 очков. "ЭМС-Подолье" сыграл на одну игру меньше, имеет в активе 6 очков и идет на 8-й строчке турнирной таблицы.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 8-й тур

9 октября (среда)

"Ворскла" - "Металлист 1925" 11:00

"Шахтер" - "Пантеры" 11:00

"Колос" - "Полесье" 12:00

"Кривбасс" - "Ладомир" 12:00

"Систерс" - "ЭМС-Подолье" 13:30