Женский чемпионат. Безголевая ничья Ворсклы и Металлиста 1925, разгром от Шахтера

Завершились очередные поединки чемпионата Украины среди женских команд в высшей лиги. "Ворскла" и "Металлист 1925" в центральном матче 8-го тура сыграли вничью. Игра началась с часовой задержки из-за воздушной тревоги в Полтаве. А на экваторе первого тайма игра поединок прерывался по той же причине. Встреча этих команд была интересна тем, что в нынешнем розыгрыше они еще не проигрывали. Матч выдался не слишком щедрым на моменты. Соперницы не смогли распечатать ворота друг друга по итогам двух 45-ти минуток. В итоге нулевая ничья - 0:0.

"Шахтер" в родных стенах встречался с "Пантерами". Хозяйки первыми вышли вперед - на 12-й минуте Мария Викалюк реализовала пенальти. Перед перерывом Любов Мохнач увеличила преимущество донецкого клуба. Вторая половины игры осталась полностью за дончанками. Подопечные Романа Заева еще четырежды поразили ворота соперниц и установили окончательный счет - 6:0.

"Колос" принимал на своем поле "Полесье". Хозяйки активно начали игру, забив два гола в течение 13 минут. До перерыва зрители голов больше не увидели. На 61-й минуте ковалевские футболистки снова вышли вперед. Спустя пять минут гости сумели отквитать один мяч, однако затем умудрились пропустить четвертый гол в свои ворота. Финальные 4:1 на табло в пользу "Колоса". Для команды Людмилы Покотило это шестая победа подряд.

"Ладомир играл в гостях у "Кривбасса". Из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области игра началась с примерно с 50-ти минутной задержкой. После отбоя команды вышли на поле, однако не успели отыграть даже 10 минут. На 5-й минуте снова раздался сигнал тревоги и участники матча отправились в бомбоубежище, где просидели около полчаса. В первом тайме как и гости, так и хозяева реализовать свои моменты не смогли. Интересные события произошли после перерыва. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Татьяны Гадады. Криворожанки, конечно, воспользовались численным большинством и вышли вперед. На 78-й минуте гол забила Ирина Козуб, однако волынянки ответили на это уже через шесть минут. Отличилась Ариана Чередниченко и тем самым помогла своей команде вырвать ничью - 1:1.

"Систерс"играл домашний поединок против "ЭМС-Подолье". Хозяйки быстро открыли счет (на 2-й минуте!) благодаря реализованному пенальти в исполнении Ольги Бойченко. А уже спустя четыре минуты одесситки снова вышли вперед - отличилась Марина Птицина. После перерыва ситуация на поле не изменилась и "Систерс" отправил в сетку ворот винничанок третий мяч. Опять забила Бойченко, оформив дубль. Гости никак не отреагировали на пропущенные мячи и финальный свисток зафиксировал победу одесской команды - 3:0.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 8-й тур

9 октября (среда)

"Ворскла" - "Металлист 1925" 0:0

"Шахтер" - "Пантеры" 6:0

"Колос" - "Полесье" 4:1

"Кривбасс" - "Ладомир" 1:1

"Систерс" - "ЭМС-Подолье" 3:0