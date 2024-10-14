Женский чемпионат. Оболонь примет Ворсклу, а Систерс отправится в гости к Пантерам

В женском чемпионате Украины состоится очередная порция матчей. Игровая программа продлится два дня. Девятый тур откроется во вторник - в этот день запланирована одна игра.

"Оболонь" в родных стенах сыграет с "Ворсклой". Киевлянки еще ни разу не побеждали и подходят к этой встречи в статусе аутсайдера. Правда, в активе киевского клуба имеется ничья с "Полесьем" (1:1). Полтавчанки, в свою очередь, демонстрируют приличные результаты. В прошлом туре полтавская команда расписала мировую с лидерками - "Металлистом 1925" (0:0). Подопечные Владимира Ефимако еще ни разу не пропускали в нынешнем розыгрыше. "Оболонь" отстает от "Ворсклы" на 15 пунктов.

Еще четыре игры пройдут в среду. "Кривбасс" проведет выездной поединок против "ЭМС-Подолье". Обе команды выступают нестабильно. Криворожанки в 8 матчах одержали одну победу и однажды отыграли вничью. Винничанки провели на две игры меньше, одержав 2 победы и потерпев 4 поражения. В турнирной таблице соперниц разделяет 2 пункта. "ЭМС-Подолье" находится на 8-м месте, "Кривбасс" располагается на 10-й строчке.

"Пантеры" примут на своем поле "Систерс". Одесситки являются неудобными соперницами для хозяек. Подопечные Евгения Додурича не проигрывают три матча кряду. Уманчанки выиграли один раз в пяти последних поединках. И если "Пантеры" пропустили 25 голов, то их оппонентки всего лишь четыре раза. У "Систерс" и лучшая разница забитых мячей. Черкасский коллектив отстает от одесской команды на 9 очков.

"Металлист 1925" сыграет в родных стенах с "Колосом". Коллективы выделяются стабильностью. Харьковчанки не знают горечи поражений в чемпионате все семь игр. Для ковалевских футболисток сезон тоже складывается отлично. В трех матчах команде Людмилы Покотило удалось забить 23 мяча. "Металлист 1925" с 19 баллами занимает 1-е место, "Колос" с 18 пунктами идет следом, на 2-й строчке.

"Полесье" встретится с "Шахтером". Дончанки улучшили свое положение, добыв две победы подряд с общим счетом 7:0. Житомирянки подходят к очному противостоянию на фоне безвыигрышной серии из 5 матчей. Житомирский коллектив имеет еще и отрицательную разницу голов - 8:24. У донецкого клуба равное количество забитых и пропущенных мячей - 10:10. Сейчас их разделяет 6 очков. "Полесье" идет на 9-й строчке, "Шахтер" занимает 6-е место.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 9-й тур

15 октября (вторник)

"Оболонь" - "Ворскла" 14:00

16 октября (среда)

"ЭМС-Подолье" - "Кривбасс" 12:00

"Пантеры" - "Систерс" 12:00

"Металлист 1925" - "Колос" 12:00

"Полесье" - "Шахтер" 16:00