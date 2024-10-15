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Украинка будет работать на матче Ювентус - Бавария в женской Лиге чемпионов

Женский футбол

Светлана Грушко выступит в качестве ассистента рефери

Украинка будет работать на матче Ювентус - Бавария в женской Лиге чемпионов

Фото: УАФ

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Украинский арбитр Светлана Грушко будет работать ассистентом рефери в интернациональной бригаде судей на матче 2-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов-2024/2024 "Ювентус" (Италия) - "Бавария" (Германия).

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Главным судьей встречи выступит представительница Северной Македонии Ивана Пройковска. Еще одним лайнсменом будет работать казашка Наргис Магау, а обязанности четвертого рефери будет выполнять болгарка Христиана Гутева.

Матч состоится в среду, 16 октября. Начало - в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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