Украинка будет работать на матче Ювентус - Бавария в женской Лиге чемпионов
Светлана Грушко выступит в качестве ассистента рефери
Фото: УАФ
Украинский арбитр Светлана Грушко будет работать ассистентом рефери в интернациональной бригаде судей на матче 2-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов-2024/2024 "Ювентус" (Италия) - "Бавария" (Германия).
Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Главным судьей встречи выступит представительница Северной Македонии Ивана Пройковска. Еще одним лайнсменом будет работать казашка Наргис Магау, а обязанности четвертого рефери будет выполнять болгарка Христиана Гутева.
Матч состоится в среду, 16 октября. Начало - в 19:45 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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