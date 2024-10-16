Женский чемпионат. Металлист 1925 проиграл Колосу, Систерс разгромили Пантер

В чемпионате Украины среди женских команд высшей лиги состоялись матчи 9-го тура первого этапа. Открывался тур во вторник в Киеве матчем между "Оболонью" и "Ворсклой". В середине первого тайма полтавчанки обеспечили себе преимущество в два мяча. При чем сделали они это в течение трех минут. После перерыва давление на ворота киевлянок продолжилось. Следовательно, гости забили еще три безответных гола хозяйкам и установили окончательный счет 5:0.

"ЭМС-Подолье" в родных стенах проиграл "Кривбассу". Криворожанки со старта взяли инициативу в свои руки и уже на 12-й минуте вели в счете 2:0. Свои моменты реализовали Дарья Колодий и Ирина Ковалева. Во второй половине встречи гости продолжили диктовать свои условия. Криворожский клуб шокировал винничанок еще дважды. Итог - 4:0 в пользу "Кривбасса". Для "ЭМС-Подолье" это уже четвертое поражение подряд.

Игра в Черкассах между "Пантерами" и "Систерс" началась с задержкой из-за воздушной тревоги. После отбоя команды вышли на поле, сделали разминку, а также провели минуту молчания. Но начало игры снова пришлось сместить из-за тревоги. Гости первыми вышли вперед - на экваторе первого тайма отличилась Ольга Бойченко. После перерыва ситуация на поле не изменилась и одесский клуб еще четырежды поразил ворота уманчанок. 6:0 - уверенная победа "Систерс". К слову, это второе подряд поражение у "Пантер" с одинаковым счетом. В прошлом туре они пропустили шесть сухих мячей от "Шахтера".

"Металлист 1925" в рамках домашнего матча противостоял "Колосу". Первыми вышли вперед хозяева. Харьковчанки забили свой гол на 34-й минуте. Гости поля ответили под занавес игры. Драматическая развязка матча произошла уже в компенсированное время. На 90+4 минуте после подачи с углового голкипер Ирина Славич неудачно отбила мяч, в результате чего он залетел в сетку собственных ворот. "Колос" одержал победу со счетом 2:1 и возглавил турнирную таблицу. "Металлист 1925", в свою очередь, впервые проиграл в сезоне.

Закрывали программу тура в Житомире "Полесье" и "Шахтер". Гости поля сразу завладели преимуществом, которое вылилось в забитые голы. Дончанки забили три мяча за 19 минут. После перерыва донецкий клуб реализовал еще один момент. Житомирянки не опустили руки и сумели отквитать один гол. Но перевернуть ход игры им не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу "Шахтера" 4:1.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин-2024/25

1-й этап. 9-й тур

15 октября (вторник)

"Оболонь" - "Ворскла" 0:5

16 октября (среда)

"ЭМС-Подолье" - "Кривбасс" 0:4

"Пантеры" - "Систерс" 0:6

"Металлист 1925" - "Колос" 1:2

"Полесье" - "Шахтер" 1:4