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Левый Берег подписал соглашение о сотрудничестве с женским клубом с Полтавщины

Женский футбол

Интересное взаимодействие для клубов

Левый Берег подписал соглашение о сотрудничестве с женским клубом с Полтавщины

Фото: ФК Лівий берег

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ФК "Левый Берег" подписал соглашение о сотрудничестве с ЖФК "Лидер" из города Кобеляки, что на Полтавщине.

Таким образом клуб присоединился к воплощению стратегии УЕФА по развитию европейского женского футбола и соответствующего плана развития женского футбола от УАФ. Первый шаг - это тесное взаимодействие с женским футбольным клубом "Лидер", который имеет более 20-летнюю историю.

"Левый Берег" - уже давно не только футбольный клуб, но и объединение людей с общими интересами и ценностями. Поэтому мы готовы максимально и всесторонне поддерживать амбициозный женский клуб с Полтавщины.

Надеюсь, это будет интересное взаимодействие для "Левого Берега", "Лидера", и, конечно же, наших болельщиков.

Полтавчанки выиграли первый чемпионат Первой лиги во время полномасштабной войны. И я уверен, что наши стремления к победе, желание работать на спортивный результат совпадают", - сказал директор "Левого Берега" Олег Егоров.

"Я знал о футбольном клубе "Левый Берег" еще давно, а за спортивными победами первой команды мы с футболистками начали следить именно после яркого финала "Турнира четырех", по итогам которого "аисты" пробились в УПЛ.

Буду откровенным, для нас очень важно, что наш проект заинтересовал такой клуб и мы получили надежного партнера. Мы знаем по делам, что президент клуба - Николай Лавренко - является человеком слова. Конечно, надеемся, что этот проект окажется долгосрочным и станет толчком к совместным большим свершениям", - поделился главный тренер ЖФК "Лидер" Руслан Сабиров.

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женский футбол Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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