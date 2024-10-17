Левый Берег подписал соглашение о сотрудничестве с женским клубом с Полтавщины

ФК "Левый Берег" подписал соглашение о сотрудничестве с ЖФК "Лидер" из города Кобеляки, что на Полтавщине.

Таким образом клуб присоединился к воплощению стратегии УЕФА по развитию европейского женского футбола и соответствующего плана развития женского футбола от УАФ. Первый шаг - это тесное взаимодействие с женским футбольным клубом "Лидер", который имеет более 20-летнюю историю.

"Левый Берег" - уже давно не только футбольный клуб, но и объединение людей с общими интересами и ценностями. Поэтому мы готовы максимально и всесторонне поддерживать амбициозный женский клуб с Полтавщины.

Надеюсь, это будет интересное взаимодействие для "Левого Берега", "Лидера", и, конечно же, наших болельщиков.

Полтавчанки выиграли первый чемпионат Первой лиги во время полномасштабной войны. И я уверен, что наши стремления к победе, желание работать на спортивный результат совпадают", - сказал директор "Левого Берега" Олег Егоров.