  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Названа заявка женской сборной Украины на матчи плей-офф отбора Евро-2025
В тренде

Названа заявка женской сборной Украины на матчи плей-офф отбора Евро-2025

Женский футбол

Команда Владимира Пятенко проведет два поединка с Турцией

Названа заявка женской сборной Украины на матчи плей-офф отбора Евро-2025

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил имена футболисток, которые будут готовиться к матчам первого раунда плей-офф отбора Евро-2025.

Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игрока.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дарья Бондарчук ("Металлист 1925" Харьков).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская (все - "Ворскла" Полтава), Ольга Басанская, Леся Ольховая (обе - "Металлист 1925" Харьков), Любовь Шматко ("Фомгет", Турция).

Полузащитники: Виктория Гирин ("Ладомир" Владимир), Вероника Андрухив, Даяна Семкив (обе - "Колос" Ковалевка), Яна Калинина ("Ворскла" Полтава), Елизавета Молодюк, Тамила Химич, Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко, Натия Панцулая, Анна Петрик (все - "Металлист 1925" Харьков), Николь Козлова ("Глазго Сити", Шотландия).

Нападающие: Роксолана Кравчук ("Ворскла" Полтава), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Инна Глущенко ("Ницца", Франция).

Отметим, что женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции. Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене "Эсенлер". Второй - 29 октября в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Время начала обоих поединков - 18:00 по киевскому времени.

В случае победы украинская команда во втором раунде сыграет с победителем пары Греция – Бельгия. Матчи пройдут с 27 ноября по 3 декабря.

По теме
yellow-arrow
Отбор на ЧМ-2025. Женская сборная Украины по футзалу разгромила Северную Ирландию
yellow-arrow
Левый Берег подписал соглашение о сотрудничестве с женским клубом с Полтавщины
yellow-arrow
Футзал. Женская сборная Украины проиграла Франции, для которой это был первый матч в истории
Владимир Пятенко Женская сборная Украины по футболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Серпень (Voznesensk)
18.10.2024 в 10:08
Інна Глущенко - з цього сезону - Лілль (Франція)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Серпень (Voznesensk)
18.10.2024 в 10:08
Інна Глущенко - з цього сезону - Лілль (Франція)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости