Названа заявка женской сборной Украины на матчи плей-офф отбора Евро-2025
Команда Владимира Пятенко проведет два поединка с Турцией
Фото: пресслужба УАФ
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил имена футболисток, которые будут готовиться к матчам первого раунда плей-офф отбора Евро-2025.
Наставник сине-желтых рассчитывает на 22 игрока.
Состав женской сборной Украины
Вратари: Екатерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дарья Бондарчук ("Металлист 1925" Харьков).
Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская (все - "Ворскла" Полтава), Ольга Басанская, Леся Ольховая (обе - "Металлист 1925" Харьков), Любовь Шматко ("Фомгет", Турция).
Полузащитники: Виктория Гирин ("Ладомир" Владимир), Вероника Андрухив, Даяна Семкив (обе - "Колос" Ковалевка), Яна Калинина ("Ворскла" Полтава), Елизавета Молодюк, Тамила Химич, Юлия Шевчук, Дарья Апанащенко, Натия Панцулая, Анна Петрик (все - "Металлист 1925" Харьков), Николь Козлова ("Глазго Сити", Шотландия).
Нападающие: Роксолана Кравчук ("Ворскла" Полтава), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Инна Глущенко ("Ницца", Франция).
Отметим, что женская сборная Украины в первом раунде плей-офф отбора Евро-2025 встретится с командой Турции. Первый поединок украинки проведут 25 октября в Стамбуле на арене "Эсенлер". Второй - 29 октября в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Время начала обоих поединков - 18:00 по киевскому времени.
В случае победы украинская команда во втором раунде сыграет с победителем пары Греция – Бельгия. Матчи пройдут с 27 ноября по 3 декабря.
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