Пятенко: У нас есть преимущество над турчанками в игровом тонусе

Женская сборная Украины завершает подготовку к гостевому матчу первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 с Турцией, который состоится 25 октября в Стамбуле.

Наставник женской команды Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из лагеря команды.

- Собрались вместе в турецкой Анталье. Основная часть игроков сборной добиралась из Киева транзитом через Кишинев, уже потом присоединились и легионерки для проведения краткосрочного сбора перед экзаменом в Стамбуле. В составе украинской делегации произошло лишь одно изменение: вместо травмированного вратаря Дарьи Келюшик из "Колоса" вызвали Екатерину Боклач из французского "Марселя".

- Как бы вы оценили игровой тонус подопечных?

- В этом аспекте мы имеем преимущество над турчанками, ведь новый сезон у нас начался раньше. Поэтому украинские сборницы уже провели по семь-восемь официальных матчей. Это, конечно, плюс. Теперь важно за те несколько дней, которые предоставлены для подготовки, отшлифовать игровые связи, все-таки последний раз команда собиралась еще в июле. Конечно, очень хочется, чтобы обошлось без серьезных травм.

- Информации о будущих оппонентах хватает?

- Грех жаловаться. Уже детально проанализировали видеоматериалы об игре турчанок. Плюс я имел длительные разговоры с теми подопечными, которые выступают в чемпионате Турции. Кстати, почти все футболистки этой сборной играют на родине. Стараемся учесть каждый нюанс, в частности нельзя недооценивать 12-го игрока хозяек. Им будет обеспечена поддержка шумных болельщиков. К этому постараемся быть готовыми.

- Когда команда отправляется из Антальи в Стамбул?

- 23 октября, в Анталье мы провели занятие, после обеда отправимся в Стамбул. На 24-е запланирована предигровая тренировка на стадионе "Эсенлер". Далее будем настраиваться продемонстрировать свои лучшие качества и получить на следующий день победу, - сказал Пятенко.