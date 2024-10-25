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Украинки будут судить матчи первого раунда отбора девичьего Евро-2025

Женский футбол

Украинские арбитры будут работать на трех поединках

Украинки будут судить матчи первого раунда отбора девичьего Евро-2025

Фото: Євген Кравс

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На матчах первого раунда отборочного турнира девичьего Евро-2025 WU-17 в группе В3, которые будут проходить в Венгрии, будут работать украинские арбитры София Причина и Ирина Чайка.

Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.

Причина будет исполнять обязанности главного арбитра, а Чайка - ее ассистента на матчах Литва WU-17 - Северная Македония WU-17 (2 ноября) и Северная Македония WU-17 - Андорра WU-17 (5 ноября).

А на игре Северная Македония WU-17 - Венгрия WU-17 (8 ноября) Причина выступит в роли четвертого арбитра, а Чайка - лайнсмена.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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