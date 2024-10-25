Турция – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф отбора на женский Евро-2025
Турция – Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.10.2024 ⋇ Женский футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Сегодня, 25 октября женская сборная Украины проведет первый матч с Турцией в рамках первого раунда плей-офф отбора Евро-2025. Игра пройдет в Стамбуле на арене "Эсенлер".
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву. Смотреть прямую трансляцию матча Турция - Украина можно на YouTube-канале УАФ.
Напомним, ответный поединок состоится 29 октября в Кишиневе на стадионе "Зимбру". В случае победы украинская команда во втором раунде сыграет с победителем пары Греция – Бельгия. Матчи пройдут с 27 ноября по 3 декабря.
Первый раунд плей-офф отбора на Евро-2025
25.10.2024. Первый матч
Стамбул, "Эсенлер"
Турция 18:00 Украина
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ
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