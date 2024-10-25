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Турция – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф отбора на женский Евро-2025

Женский футбол

Турция – Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.10.2024 ⋇ Женский футбол онлайн на UA-Футбол

Турция – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф отбора на женский Евро-2025

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Сегодня, 25 октября женская сборная Украины проведет первый матч с Турцией в рамках первого раунда плей-офф отбора Евро-2025. Игра пройдет в Стамбуле на арене "Эсенлер".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву. Смотреть прямую трансляцию матча Турция - Украина можно на YouTube-канале УАФ.

Напомним, ответный поединок состоится 29 октября в Кишиневе на стадионе "Зимбру". В случае победы украинская команда во втором раунде сыграет с победителем пары Греция – Бельгия. Матчи пройдут с 27 ноября по 3 декабря.

Первый раунд плей-офф отбора на Евро-2025
25.10.2024. Первый матч
Стамбул, "Эсенлер"
Турция 18:00 Украина
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ

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Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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