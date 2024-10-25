Женская сборная Украины объявила состав на матч квалификации женского Евро
Начало в 18:00
Фото: пресслужба УАФ
Женская сборная Украины объявила состав на матч квалификации женского Евро.
На матч против сборной Турции женская сборная выйдет таким составом:
Основной состав: Самсон - Шматко, Апанащенко, Басанская, Корсун - Семкив. Петрик - Калинина - Овдийчук, Андрухив - Кравчук
Запасные игроки: Бондарчук, Боклач, Подольская, Котик, Гирин, Козлова, Шенвчук, Ольхова, Панцупая, Молодюк, Глущенко.
Это первый матч квалификации на Женский Евро 2025
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Источник:УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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