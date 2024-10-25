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Женская сборная Украины объявила состав на матч квалификации женского Евро

Женский футбол

Начало в 18:00

Женская сборная Украины объявила состав на матч квалификации женского Евро

Фото: пресслужба УАФ

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Женская сборная Украины объявила состав на матч квалификации женского Евро.

На матч против сборной Турции женская сборная выйдет таким составом:

Основной состав: Самсон - Шматко, Апанащенко, Басанская, Корсун - Семкив. Петрик - Калинина - Овдийчук, Андрухив - Кравчук

Запасные игроки: Бондарчук, Боклач, Подольская, Котик, Гирин, Козлова, Шенвчук, Ольхова, Панцупая, Молодюк, Глущенко.

Это первый матч квалификации на Женский Евро 2025

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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