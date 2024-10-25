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Женская сборная Украины сыграла вничью в матче квалификации на ЕВРО против Турции

Женский футбол
Обновлено

Всё решится в Молдове

Женская сборная Украины сыграла вничью в матче квалификации на ЕВРО против Турции

Фото: УАФ

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Женская сборная Украины сыграла вничью в матче квалификации Евро-2025 против Турции.

Счёт в матче открыла сборная Украины. На 31-й минуте забила полузащитница "Металлиста 1925" и капитан сборной Дарья Апанащенко. Всего Украина нанесла два удара в створ. Турция 3 удара оформила мимо ворот..

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Во втором тайме всё вышло наоборот. Сборная Украины не била по воротам соперника. Сборная Турции забила на 61-й минуте. Отметилась полузащитница "Бешикташа" Элиф Кескин.

Полузащитница Дарья Апанащенко и вратарь Екатерина Самсон сыграли свои 50-е матчи за женскую сборную Украины.

Всё решится 29 октября в Кишинёве (Молдова). Победитель попадёт на сильнейшего из пары Греция – Бельгия.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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