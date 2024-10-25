Женская сборная Украины сыграла вничью в матче квалификации на ЕВРО против Турции
Всё решится в Молдове
Фото: УАФ
Женская сборная Украины сыграла вничью в матче квалификации Евро-2025 против Турции.
Счёт в матче открыла сборная Украины. На 31-й минуте забила полузащитница "Металлиста 1925" и капитан сборной Дарья Апанащенко. Всего Украина нанесла два удара в створ. Турция 3 удара оформила мимо ворот..
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Во втором тайме всё вышло наоборот. Сборная Украины не била по воротам соперника. Сборная Турции забила на 61-й минуте. Отметилась полузащитница "Бешикташа" Элиф Кескин.
Полузащитница Дарья Апанащенко и вратарь Екатерина Самсон сыграли свои 50-е матчи за женскую сборную Украины.
Всё решится 29 октября в Кишинёве (Молдова). Победитель попадёт на сильнейшего из пары Греция – Бельгия.
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