Главный тренер женской сборной Украины: Важно, что территориальное преимущество удалось материализовать в забитый мяч

25 октября в Стамбуле прошел матч женской сборной Украины первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 с Турцией. Игра завершилась со счётом 1:1.

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко прокомментировал вчерашнюю игру:

"Были два разных тайма. В первом мои подопечные полностью выполнили план на игру - чаще контролировали мяч, нестандартно действовали на флангах, хорошо на подборах. Важно, что территориальное преимущество удалось материализовать в забитый мяч. Не исключено, что девушки преждевременно поверили, что могут взять верх без особых усилий. После перерыва нам уже не хватало концентрации, четкой подстраховки, чем и воспользовались хозяйки, выровняв положение. Обидно, что мы не удержали победный счет."