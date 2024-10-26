Главный тренер женской сборной Украины: Важно, что территориальное преимущество удалось материализовать в забитый мяч
Прокомментировал матч плей-офф
Фото: пресслужба УАФ
25 октября в Стамбуле прошел матч женской сборной Украины первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 с Турцией. Игра завершилась со счётом 1:1.
Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко прокомментировал вчерашнюю игру:
"Были два разных тайма. В первом мои подопечные полностью выполнили план на игру - чаще контролировали мяч, нестандартно действовали на флангах, хорошо на подборах. Важно, что территориальное преимущество удалось материализовать в забитый мяч. Не исключено, что девушки преждевременно поверили, что могут взять верх без особых усилий. После перерыва нам уже не хватало концентрации, четкой подстраховки, чем и воспользовались хозяйки, выровняв положение. Обидно, что мы не удержали победный счет."
Напомним, что ответный матч состоится во вторник, 29 октября, в Кишиневе, Молдова. Добавим, что для выхода на чемпионат Европы командам необходимо преодолеть два раунда плей-офф.
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