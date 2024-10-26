  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Главный тренер женской сборной Украины: Важно, что территориальное преимущество удалось материализовать в забитый мяч
В тренде

Главный тренер женской сборной Украины: Важно, что территориальное преимущество удалось материализовать в забитый мяч

Женский футбол

Прокомментировал матч плей-офф

Главный тренер женской сборной Украины: Важно, что территориальное преимущество удалось материализовать в забитый мяч

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

25 октября в Стамбуле прошел матч женской сборной Украины первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 с Турцией. Игра завершилась со счётом 1:1.

Читайте такжеЖенская сборная Украины сыграла вничью в матче квалификации на ЕВРО против Турции

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко прокомментировал вчерашнюю игру:

"Были два разных тайма. В первом мои подопечные полностью выполнили план на игру - чаще контролировали мяч, нестандартно действовали на флангах, хорошо на подборах. Важно, что территориальное преимущество удалось материализовать в забитый мяч. Не исключено, что девушки преждевременно поверили, что могут взять верх без особых усилий. После перерыва нам уже не хватало концентрации, четкой подстраховки, чем и воспользовались хозяйки, выровняв положение. Обидно, что мы не удержали победный счет."

Напомним, что ответный матч состоится во вторник, 29 октября, в Кишиневе, Молдова. Добавим, что для выхода на чемпионат Европы командам необходимо преодолеть два раунда плей-офф.

По теме
yellow-arrow
Женская сборная Украины сыграла вничью в матче квалификации на ЕВРО против Турции
yellow-arrow
Турция – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф отбора на женский Евро-2025
yellow-arrow
Женская сборная Украины объявила состав на матч квалификации женского Евро
Владимир Пятенко Женская сборная Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости