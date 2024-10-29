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Украина - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча плей-офф отбора на женский Евро-2025

Женский футбол

Украина - Турция: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.10.2024 ⋇ Женский футбол онлайн на UA-Футбол

Украина - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча плей-офф отбора на женский Евро-2025

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Сегодня, 29 октября, женская сборная Украины проведет номинально домашний матч первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 с Турцией. Игра пройдет в Кишиневе на арене "Зимбру".

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву. Смотреть прямую трансляцию матча можно на YouTube-канале УАФ.

Напомним, первый поединок этих команд завершился вничью - 1:1. В случае победы подопечные Владимира Пятенко во втором раунде сыграют с победителем пары Греция – Бельгия. Матчи пройдут с 27 ноября по 3 декабря.

Первый раунд плей-офф отбора на Евро-2025
29.10.2024. Ответный матч
Кишинев, "Зимбру"
Украина 18:00 Турция
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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