Украина - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча плей-офф отбора на женский Евро-2025

Сегодня, 29 октября, женская сборная Украины проведет номинально домашний матч первого раунда плей-офф отбора Евро-2025 с Турцией. Игра пройдет в Кишиневе на арене "Зимбру".

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по Киеву. Смотреть прямую трансляцию матча можно на YouTube-канале УАФ.

Напомним, первый поединок этих команд завершился вничью - 1:1. В случае победы подопечные Владимира Пятенко во втором раунде сыграют с победителем пары Греция – Бельгия. Матчи пройдут с 27 ноября по 3 декабря.

Первый раунд плей-офф отбора на Евро-2025

29.10.2024. Ответный матч

Кишинев, "Зимбру"

Украина 18:00 Турция

Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ